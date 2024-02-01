https://sputnik-georgia.ru/20240201/chto-my-znaem-o-buduschem-premere-gruzii-top-5-faktov-o-kobakhidze-286033607.html
Что мы знаем о будущем премьере Грузии? ТОП-5 фактов о Кобахидзе
Что мы знаем о будущем премьере Грузии? ТОП-5 фактов о Кобахидзе
Будущим премьером Грузии станет опытный политик Ираклий Кобахидзе, который, несмотря на богатую политическую карьеру, никогда не работал в правительстве 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T16:06+0400
2024-02-01T16:06+0400
2024-02-01T16:36+0400
грузия
новости
германия
бидзина иванишвили
тбилисский государственный университет
премьер-министр грузии
политика
грузинская мечта - демократическая грузия
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Кандидатуру Кобахидзе на пост премьера выдвинули на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля. Sputnik Грузия собрал ТОП-5 самых интересных фактов о политике.Политика – дело семейноеКобахидзе – сын известного ранее политика Гии Кобахидзе, который был заместителем председателя парламента Грузии в 1995-1999 годах. Отец Кобахидзе ушел из политики именно из-за своего сына. Он принял это решение после того, как его сын был выдвинут на должность исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" в 2015 году. Магистр, доктор, профессор Академическая деятельность занимает большую часть в жизни Кобахидзе. Он является специалистом в области конституционного права, читает лекции в Тбилисском государственном университете с 2005 года. Академическую степень доктора юридических наук Кобахидзе получил в 2006 году в Университете Дюссельдорфа (Германия). В 2008 году он опубликовал учебник "Право политических объединений", а в 2019 году – "Конституционное право". Писатель Будучи студентом в Германии, Кобахидзе написал, как он сам называет, "сказку для маленьких взрослых", которую впервые опубликовал в 2009 году. Книга называется "Возвращение в Террануову". Вымышленный город Террануова, что в переводе с латыни означает "новая земля", находится на севере Италии в Альпах. Согласно легенде, там растет эдельвейс – "белее белого" цветок бессмертия. Книга была переиздана в 2018 году. Сейчас, будучи в политике, Кобахидзе говорит, что у него не остается времени для "литературных устремлений". Карьера Кобахидзе, который сегодня часто выступает против НПО, сам в течение девяти лет работал в неправительственном секторе, в том числе в USAID и UNDP. После ухода из последней он уже официально перешел в "Грузинскую мечту". Во время парламентских выборов 2016 года Кобахидзе был третьим номером избирательного списка. А после победы "Грузинской мечты" он стал председателем парламента. Он также возглавил Конституционную комиссию, которая существенно изменила основной закон страны в 2017 году. Его часто называют автором новой Конституции Грузии. Кобахидзе был избран председателем "Грузинской мечты" 16 января 2021 года, чему предшествовало заявление основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили о своем втором уходе из политики. Деятельность Кобахидзе запомнилась еще одним интересным фактом – во время рассмотрение дела о нарушении президентом Грузии Саломе Зурабишвили Конституции в рамках процедуры импичмента, он был одним из четырех депутатов "Грузинской мечты", которые представляли сторону истца.Семья У Кобахидзе есть жена – профессор Наталья Моцонелидзе, которая никогда не появляется на публике вместе с супругом. Вместо нее Кобахидзе посещает мероприятия и праздники с сыновьями Георгием и Нико. Политик, влюбленный в музыку и гитару с подросткового возраста, никак не мог отказаться от длинной прически, и поэтому его волосы часто становятся объектом критики. Кобахидзе также не смог удержаться от соблазна и в нескольких телешоу продемонстрировал свой музыкальный талант.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, германия, бидзина иванишвили, тбилисский государственный университет , премьер-министр грузии, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, германия, бидзина иванишвили, тбилисский государственный университет , премьер-министр грузии, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
Что мы знаем о будущем премьере Грузии? ТОП-5 фактов о Кобахидзе
16:06 01.02.2024 (обновлено: 16:36 01.02.2024)
Будущим премьером Грузии станет опытный политик Ираклий Кобахидзе, который, несмотря на богатую политическую карьеру, никогда не работал в правительстве
Кандидатуру Кобахидзе на пост премьера выдвинули на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля. Sputnik Грузия
собрал ТОП-5 самых интересных фактов о политике.
Кобахидзе – сын известного ранее политика Гии Кобахидзе, который был заместителем председателя парламента Грузии в 1995-1999 годах. Отец Кобахидзе ушел из политики именно из-за своего сына. Он принял это решение после того, как его сын был выдвинут на должность исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" в 2015 году.
Магистр, доктор, профессор
Академическая деятельность занимает большую часть в жизни Кобахидзе. Он является специалистом в области конституционного права, читает лекции в Тбилисском государственном университете с 2005 года. Академическую степень доктора юридических наук Кобахидзе получил в 2006 году в Университете Дюссельдорфа (Германия). В 2008 году он опубликовал учебник "Право политических объединений", а в 2019 году – "Конституционное право".
Будучи студентом в Германии, Кобахидзе написал, как он сам называет, "сказку для маленьких взрослых", которую впервые опубликовал в 2009 году. Книга называется "Возвращение в Террануову". Вымышленный город Террануова, что в переводе с латыни означает "новая земля", находится на севере Италии в Альпах. Согласно легенде, там растет эдельвейс – "белее белого" цветок бессмертия. Книга была переиздана в 2018 году. Сейчас, будучи в политике, Кобахидзе говорит, что у него не остается времени для "литературных устремлений".
Кобахидзе, который сегодня часто выступает против НПО, сам в течение девяти лет работал в неправительственном секторе, в том числе в USAID и UNDP. После ухода из последней он уже официально перешел в "Грузинскую мечту". Во время парламентских выборов 2016 года Кобахидзе был третьим номером избирательного списка. А после победы "Грузинской мечты" он стал председателем парламента. Он также возглавил Конституционную комиссию, которая существенно изменила основной закон страны в 2017 году. Его часто называют автором новой Конституции Грузии.
Кобахидзе был избран председателем "Грузинской мечты" 16 января 2021 года, чему предшествовало заявление основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили о своем втором уходе из политики.
Деятельность Кобахидзе запомнилась еще одним интересным фактом – во время рассмотрение дела о нарушении президентом Грузии Саломе Зурабишвили Конституции в рамках процедуры импичмента, он был одним из четырех депутатов "Грузинской мечты", которые представляли сторону истца.
У Кобахидзе есть жена – профессор Наталья Моцонелидзе, которая никогда не появляется на публике вместе с супругом. Вместо нее Кобахидзе посещает мероприятия и праздники с сыновьями Георгием и Нико.
Политик, влюбленный в музыку и гитару с подросткового возраста, никак не мог отказаться от длинной прически, и поэтому его волосы часто становятся объектом критики.
Кобахидзе также не смог удержаться от соблазна и в нескольких телешоу продемонстрировал свой музыкальный талант.