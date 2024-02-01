https://sputnik-georgia.ru/20240201/dolgozhdannoe-sobytie---prospekt-tsereteli-v-tbilisi-otkryli-dlya-avtomobiley-286032551.html

Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей

Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей

На проспекте Церетели, среди прочего, заменили подземные коммуникации 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T12:58+0400

2024-02-01T12:58+0400

2024-02-01T13:06+0400

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Работы по восстановлению проспекта Церетели в Тбилиси завершились, и с 1 февраля двухстороннее автомобильное движение возобновлено, как и было обещано, заявил столичный мэр Каха Каладзе. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. По словам мэра, завершается облицовка островков безопасности, после чего будут установлены остановки для общественного транспорта. В ближайшее время завершатся работы по установке светофоров и будет расчерчена разметка на проезжей части дороги. Каладзе отметил, что в марте завершатся работы по обустройству тротуаров и озеленению. В рамках восстановления проспекта Церетели заменены и обновлены все подземные коммуникации, в том числе водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных сетей.Мэр Тбилиси выразил особую благодарность министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури и сотрудникам ведомства за активную включенность в процесс восстановления проспекта Церетели. По его словам, сотрудники патрульной полиции делали все возможное для того, чтобы максимально облегчить передвижение граждан.С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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