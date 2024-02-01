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Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей
Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей
На проспекте Церетели, среди прочего, заменили подземные коммуникации 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T12:58+0400
2024-02-01T12:58+0400
2024-02-01T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Работы по восстановлению проспекта Церетели в Тбилиси завершились, и с 1 февраля двухстороннее автомобильное движение возобновлено, как и было обещано, заявил столичный мэр Каха Каладзе. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. По словам мэра, завершается облицовка островков безопасности, после чего будут установлены остановки для общественного транспорта. В ближайшее время завершатся работы по установке светофоров и будет расчерчена разметка на проезжей части дороги. Каладзе отметил, что в марте завершатся работы по обустройству тротуаров и озеленению. В рамках восстановления проспекта Церетели заменены и обновлены все подземные коммуникации, в том числе водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных сетей.Мэр Тбилиси выразил особую благодарность министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури и сотрудникам ведомства за активную включенность в процесс восстановления проспекта Церетели. По его словам, сотрудники патрульной полиции делали все возможное для того, чтобы максимально облегчить передвижение граждан.С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси
Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей
12:58 01.02.2024 (обновлено: 13:06 01.02.2024)
На проспекте Церетели, среди прочего, заменили подземные коммуникации
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Работы по восстановлению проспекта Церетели в Тбилиси завершились, и с 1 февраля двухстороннее автомобильное движение возобновлено, как и было обещано, заявил столичный мэр Каха Каладзе.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.
"На проезжей части завершены работы, двустороннее передвижение свободно. Для нашей столицы важно осуществление таких проектов, которые подразумевают замену подземных коммуникаций", – заявил Каладзе.
По словам мэра, завершается облицовка островков безопасности, после чего будут установлены остановки для общественного транспорта. В ближайшее время завершатся работы по установке светофоров и будет расчерчена разметка на проезжей части дороги.
Каладзе отметил, что в марте завершатся работы по обустройству тротуаров и озеленению.
В рамках восстановления проспекта Церетели заменены и обновлены все подземные коммуникации, в том числе водоснабжения, газоснабжения, канализации и сточных сетей.
Мэр Тбилиси выразил особую благодарность министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури и сотрудникам ведомства за активную включенность в процесс восстановления проспекта Церетели. По его словам, сотрудники патрульной полиции делали все возможное для того, чтобы максимально облегчить передвижение граждан.
С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).