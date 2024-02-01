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Грузия продолжит работу над вступлением в ЕС – кандидат в премьеры Грузии
Грузия продолжит работу над вступлением в ЕС – кандидат в премьеры Грузии
Правительство будет работать над выполнением 9 пунктов, будет сделано все, чтобы перейти к следующему этапу – началу переговоров, заявил кандидат в премьеры 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T22:09+0400
2024-02-01T22:09+0400
2024-02-01T22:09+0400
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ираклий кобахидзе
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грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия продолжит делать все для продвижения на пути вступления в Евросоюз, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе представлен на пост кандидата в премьер-министры после того, как 29 января его предшественник Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Правительственная программа будет представлена парламенту 2 февраля. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Правительство Гарибашили в декабре определило план действий по выполнению пунктов. В данный момент обсуждение плана идет в парламенте в рамках дискуссии между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз
Грузия продолжит работу над вступлением в ЕС – кандидат в премьеры Грузии
Правительство будет работать над выполнением 9 пунктов, будет сделано все, чтобы перейти к следующему этапу – началу переговоров, заявил кандидат в премьеры
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия продолжит делать все для продвижения на пути вступления в Евросоюз, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе представлен на пост кандидата в премьер-министры после того, как 29 января его предшественник Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Правительственная программа будет представлена парламенту 2 февраля.
"Мы будем работать над выполнением 9 пунктов. Будет сделано все, чтобы перейти к следующему этапу – началу переговоров, затем к следующему этапу и так далее. Будет сделано все, чтобы и дальше продвигаться по пути европейской интеграции", – сказал Кобахидзе.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Правительство Гарибашили в декабре определило план действий по выполнению пунктов. В данный момент обсуждение плана идет в парламенте в рамках дискуссии между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.