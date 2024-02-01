https://sputnik-georgia.ru/20240201/kak-budet-rasti-ekonomika-gruzii-v-2024-godu--pervye-otsenki-i-prognozy-286019864.html
Как будет расти экономика Грузии в 2024 году – первые оценки и прогнозы
Как будет расти экономика Грузии в 2024 году – первые оценки и прогнозы
В министерстве экономики Грузии ожидают, что 2024 год будет впечатляющим в направлении экономического роста 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T09:00+0400
2024-02-01T09:00+0400
2024-02-01T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Министерство экономики Грузии рассчитывает на высокий экономический рост в 2024 году, тогда как Национальный банк страны придерживается умеренных прогнозов. По предварительной оценке Национальной службы статистики, экономика Грузии в 2023 году выросла на 7% по сравнению с 2022 годом. Таким образом, показатели после рекордных показателей в 2021 и 2022 годах вернулись к однозначной цифре. Между тем Национальный банк Грузии ожидает, что 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, и ВВП страны за год вырастет на 5%. Также на уровне 5% прогнозируют рост экономики Азиатский банк развития и Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а Всемирный банк ожидает роста экономики страны на уровне 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, всемирный банк, fitch ratings, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, всемирный банк, fitch ratings, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Как будет расти экономика Грузии в 2024 году – первые оценки и прогнозы
В министерстве экономики Грузии ожидают, что 2024 год будет впечатляющим в направлении экономического роста
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Министерство экономики Грузии рассчитывает на высокий экономический рост в 2024 году, тогда как Национальный банк страны придерживается умеренных прогнозов.
По предварительной оценке Национальной службы статистики, экономика Грузии в 2023 году выросла на 7% по сравнению с 2022 годом. Таким образом, показатели после рекордных показателей в 2021 и 2022 годах вернулись к однозначной цифре.
"У нас есть позитивные ожидания, что экономический рост продолжится в таком же темпе в 2024 году, и 2024 год будет впечатляющим в направлении экономического роста. Здесь я бы выделил тот факт, что Грузия смогла превзойти прогнозы различных международных финансовых институтов в отношении экономического роста Грузии с начала года", – заявил замминистра экономики Вахтанг Цинцадзе.
Между тем Национальный банк Грузии ожидает, что 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, и ВВП страны за год вырастет на 5%.
Также на уровне 5% прогнозируют рост экономики Азиатский банк развития и Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а Всемирный банк ожидает роста экономики страны на уровне 4,8%.