https://sputnik-georgia.ru/20240201/kak-budet-rasti-ekonomika-gruzii-v-2024-godu--pervye-otsenki-i-prognozy-286019864.html

Как будет расти экономика Грузии в 2024 году – первые оценки и прогнозы

Как будет расти экономика Грузии в 2024 году – первые оценки и прогнозы

В министерстве экономики Грузии ожидают, что 2024 год будет впечатляющим в направлении экономического роста 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T09:00+0400

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2024-02-01T09:00+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Министерство экономики Грузии рассчитывает на высокий экономический рост в 2024 году, тогда как Национальный банк страны придерживается умеренных прогнозов. По предварительной оценке Национальной службы статистики, экономика Грузии в 2023 году выросла на 7% по сравнению с 2022 годом. Таким образом, показатели после рекордных показателей в 2021 и 2022 годах вернулись к однозначной цифре. Между тем Национальный банк Грузии ожидает, что 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, и ВВП страны за год вырастет на 5%. Также на уровне 5% прогнозируют рост экономики Азиатский банк развития и Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а Всемирный банк ожидает роста экономики страны на уровне 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, всемирный банк, fitch ratings, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии