https://sputnik-georgia.ru/20240201/kakoy-budet-novaya-programma-pravitelstva-gruzii--kobakhidze-raskryl-detali-286043099.html

Какой будет новая программа правительства Грузии – Кобахидзе раскрыл детали

Какой будет новая программа правительства Грузии – Кобахидзе раскрыл детали

Новая правительственная программа подразумевает доведение до конца крупных проектов 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T17:05+0400

2024-02-01T17:05+0400

2024-02-01T17:08+0400

грузия

политика

новости

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Правительственная программа, которую в пятницу представят парламенту Грузии, расcчитана на 10 месяцев, и основной акцент будет сделан на завершение текущих проектов и инициатив, заявил кандидат на пост премьер-министра Ираклий Кобахидзе. Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января, кандидатуру Кобахидзе на пост премьера, согласно уставу правящей партии "Грузинская мечта – демкоратическая Грузия", 1 февраля на политсовете официально представил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, а затем поддержал съезд. Уже в пятницу Кобахидзе представит парламенту для выражения доверия программу правительства и кабинет министров. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. После завершения строительства всех участков дороги от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.Правительственная программа рассчитана на 10 месяцев, отметил он. Что касается Гарибашвили, то 1 февраля он был избран председателем "Грузинской мечты". Как сказал Гарибашвили еще в день отставки, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.Выборы в ГрузииПарламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом.Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе