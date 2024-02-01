https://sputnik-georgia.ru/20240201/kakoy-budet-vesna-2024-narodnye-primety-286051185.html
Какой будет весна 2024? Народные приметы
Какой будет весна 2024? Народные приметы
Наступил последний, самый холодный зимний месяц и, естественно, все ждут с нетерпением, когда придет весна, а вместе с ней солнце и тепло 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T22:27+0400
2024-02-01T22:27+0400
2024-02-01T22:35+0400
справки
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Астрономическая весна обычно наступает в день весеннего равноденствия – в 2024-м в северном полушарии она наступит 20 марта. Какой будет весна по народным приметам в 2024 году, ранней или поздней, читайте в Sputnik Грузия. Народные приметы Издавна народные приметы помогают определить погоду по поведению зверей, птиц, насекомых, растениям, а также природным явлениям в любое время года и, конечно, весной. Весна ожидается ранняя, если перелетные птицы стаями прилетают, а встретить в лесу белого зайца – верная примета, что весна наступит поздно. По народным приметам весна будет ранней и теплой, если грачи возвращаются в свои старые гнезда и пчелы из ульев вылетели рано. Раннюю весну по приметам предсказывает громкое пение птиц, а также если часто и долго кукует кукушка. Скоро потеплеет, если воробьи и вороны купаются в снегу, а если сок из ранки в березовой коре обильно потечет – это примета, что весна будет ранней. По народным приметам весна будет теплой, если в начале сезона облака плывут высоко и быстро, а если низко и медленно – значит весна ожидается поздняя и холодная. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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справки
Какой будет весна 2024? Народные приметы
22:27 01.02.2024 (обновлено: 22:35 01.02.2024)
Наступил последний, самый холодный зимний месяц и, естественно, все ждут с нетерпением, когда придет весна, а вместе с ней солнце и тепло
Астрономическая весна обычно наступает в день весеннего равноденствия – в 2024-м в северном полушарии она наступит 20 марта.
Какой будет весна по народным приметам в 2024 году, ранней или поздней, читайте в Sputnik Грузия.
Издавна народные приметы помогают определить погоду по поведению зверей, птиц, насекомых, растениям, а также природным явлениям в любое время года и, конечно, весной.
Весна ожидается ранняя, если перелетные птицы стаями прилетают, а встретить в лесу белого зайца – верная примета, что весна наступит поздно.
По народным приметам весна будет ранней и теплой, если грачи возвращаются в свои старые гнезда и пчелы из ульев вылетели рано.
Раннюю весну по приметам предсказывает громкое пение птиц, а также если часто и долго кукует кукушка.
Скоро потеплеет, если воробьи и вороны купаются в снегу, а если сок из ранки в березовой коре обильно потечет – это примета, что весна будет ранней.
По народным приметам весна будет теплой, если в начале сезона облака плывут высоко и быстро, а если низко и медленно – значит весна ожидается поздняя и холодная.
Материал подготовлен на основе открытых источников