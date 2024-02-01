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Стало известно, куда собирается министр обороны Грузии после отставки
Стало известно, куда собирается министр обороны Грузии после отставки
Джуаншер Бурчуладзе – единственный министр из членов правительства уже экс-премьера Грузии Гарибашвили, заявивший, что собирается покинуть пост 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T16:26+0400
2024-02-01T16:26+0400
2024-02-01T17:10+0400
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джуаншер бурчуладзе
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нато
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. И. о. министра обороны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что планирует согласиться на предложение заменить Виктора Долидзе на посту посла Грузии в НАТО. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что предложил остаться всем главам ведомств кабмина своего предшественника Ираклия Гарибашвили, и лишь министр обороны Джуаншер Бурчуладзе сказал, что покинет пост. В пятницу Кобахидзе представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.По его словам, это произойдет не раньше чем через четыре месяца. Бурчуладзе на посту главы Минобороны сменит вице-спикер парламента Грузии, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани.Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января, а 1 февраля он был избран председателем "Грузинской мечты". Как сказал Гарибашвили еще в день отставки, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.Биография Бурчуладзе Джуаншер Бурчуладзе родился 14 января 1978 года. В 1998 году окончил финансово-банковский факультет Гуманитарно-технического университета. У него также есть опыт работы в компании, принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили, Cartu Ваnk. Также и. о. глава Минобороны успел поработать в Муниципальном фонде развития, посольстве Грузии в США и в Standart Bank. Оборонное ведомство он возглавил в 2021 году.Владеет грузинским, английским, испанским и русским языками. Имеет жену и восьмерых детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, джуаншер бурчуладзе, ираклий кобахидзе, виктор долидзе, нато, сша
грузия, новости, политика, джуаншер бурчуладзе, ираклий кобахидзе, виктор долидзе, нато, сша
Стало известно, куда собирается министр обороны Грузии после отставки
16:26 01.02.2024 (обновлено: 17:10 01.02.2024)
Джуаншер Бурчуладзе – единственный министр из членов правительства уже экс-премьера Грузии Гарибашвили, заявивший, что собирается покинуть пост
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. И. о. министра обороны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что планирует согласиться на предложение заменить Виктора Долидзе на посту посла Грузии в НАТО.
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что предложил остаться всем главам ведомств кабмина своего предшественника Ираклия Гарибашвили, и лишь министр обороны Джуаншер Бурчуладзе сказал, что покинет пост. В пятницу Кобахидзе представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.
"Я провел три ротации, за 4,5 года проработал в трех ведомствах. Это во-первых. Во-вторых, у меня большая семья, и я принял предложение, за что благодарю нового премьер-министра, рассмотреть должность посла в НАТО", – заявил Бурчуладзе.
По его словам, это произойдет не раньше чем через четыре месяца.
"Предположительно, я соглашусь, но у меня есть время подумать", – заявил и. о. министра.
Бурчуладзе на посту главы Минобороны сменит вице-спикер парламента Грузии, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани.
Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января, а 1 февраля он был избран председателем "Грузинской мечты". Как сказал Гарибашвили еще в день отставки, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.
Джуаншер Бурчуладзе родился 14 января 1978 года.
В 1998 году окончил финансово-банковский факультет Гуманитарно-технического университета.
У него также есть опыт работы в компании, принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили, Cartu Ваnk.
Также и. о. глава Минобороны успел поработать в Муниципальном фонде развития, посольстве Грузии в США и в Standart Bank.
Оборонное ведомство он возглавил в 2021 году.
Владеет грузинским, английским, испанским и русским языками. Имеет жену и восьмерых детей.