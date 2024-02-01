https://sputnik-georgia.ru/20240201/mogla-li-gruziya-izbezhat-konflikta-v-2008-godu--novyy-glava-partii-vlasti-dal-otvet-286050593.html

Могла ли Грузия избежать конфликта в 2008 году – новый глава партии власти дал ответ

Могла ли Грузия избежать конфликта в 2008 году – новый глава партии власти дал ответ

Мир и спокойствие в Грузии на фоне конфликта на Украине власти страны называют своим главным достижением 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T21:45+0400

2024-02-01T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее основатель Бидзина Иванишвили являют гарантом мира в стране, и в 2008 году, если бы Иванишвили был бы у власти, войны можно было бы избежать, заявил новый председатель партии Ираклий Гарибашвили Мир и спокойствие в Грузии на фоне конфликта на Украине власти страны называют своим главным достижением. Правящая партия "Грузинская мечта" не раз заявляла, что конфликта 2008 года можно было избежать. Будучи премьер-министром Грузии, Ираклий Гарибашвили назвал действия на то время президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года безответственными. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, грузино-российские отношения