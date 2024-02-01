https://sputnik-georgia.ru/20240201/narodnye-primety-na-efimov-den-2024-chto-nelzya-delat-2-fevralya-286032373.html

Народные приметы на Ефимов день 2024: что нельзя делать 2 февраля?

Народные приметы на Ефимов день 2024: что нельзя делать 2 февраля?

Православная церковь 2 февраля поминает преподобного Евфимия Великого, жившего в V веке 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T13:22+0400

2024-02-01T13:22+0400

2024-02-01T13:08+0400

справки

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В народном календаре 2 февраля называют Ефимов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Ефимов день и о народных приметах 2 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Ефимов день нельзя лениться и грустить – избежать в будущем проблем и неудач не удастся. Нельзя 2 февраля терять перчатку или варежку – по приметам это может привести к финансовым проблемам. В Ефимов день нельзя использовать режущие и колющие предметы, особенно хозяйкам. Порезаться 2 февраля – плохая примета, кто-то заболеет из родственников. По народным приметам нельзя в Ефимов день поднимать мелкие деньги с земли – это может привести к бедности. Нельзя 2 февраля выходить из дома в старой или грязной одежде – по приметам можно привлечь неприятности. В Ефимов день нельзя после заката петь – по приметам это может привести к слезам и огорчениям. Народные приметы По народным приметам на Масленицу ожидается такая же погода, какая будет в Ефимов день. Заморозки весной предсказывает пасмурная погода в Ефимов день, а если 2 февраля выдалась солнечная погода – это примета, что весна будет ранней, а лето дождливым. Будет метель, если кошки в Ефимов день скребут пол, а если домашние питомцы 2 февраля греются у печи – это верная примета, что предстоит оттепель. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки