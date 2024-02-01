https://sputnik-georgia.ru/20240201/novyy-korpus-poyavitsya-v-tbilisskom-gosuniversitete-286025959.html
Новый корпус появится в Тбилисском госуниверситете
Новый корпус появится в Тбилисском госуниверситете
Комиссия должна выбрать один из восьми проектов нового здания 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T10:33+0400
2024-02-01T10:33+0400
2024-02-01T12:05+0400
грузия
новости
общество
джаба самушия
тбилисский университет
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Новый учебно-административный корпус планируют построить для Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишили, сообщил ректор вуза Джаба Самушия. Современное учебно-административное здание будет построено на территории, прилегающей к I и II корпусам ТГУ. В новом здании также появятся студенческие пространства. Новое здание должно функционально и визуально соответствовать требованиям, не менять существующий ландшафт на территории I и II корпусов университета. В проекте должен быть учтен историко-архитектурный контекст территории университета и характеристика.Конкурс по проектированию нового здания уже завершился. Комиссия, состоящая из архитекторов, искусствоведов и представителей университета выберет лучший вариант из представленных восьми проектов. С 31 января проекты, которые создали восемь архитектурных компаний, выставлены в I корпусе ТГУ для оценки. ТГУ – первый национальный университет на Кавказе. Открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иване Джавахишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, джаба самушия, тбилисский университет
грузия, новости, общество, джаба самушия, тбилисский университет
Новый корпус появится в Тбилисском госуниверситете
10:33 01.02.2024 (обновлено: 12:05 01.02.2024)
Комиссия должна выбрать один из восьми проектов нового здания
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Новый учебно-административный корпус планируют построить для Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишили, сообщил ректор вуза Джаба Самушия.
Современное учебно-административное здание будет построено на территории, прилегающей к I и II корпусам ТГУ. В новом здании также появятся студенческие пространства.
Новое здание должно функционально и визуально соответствовать требованиям, не менять существующий ландшафт на территории I и II корпусов университета. В проекте должен быть учтен историко-архитектурный контекст территории университета и характеристика.
Конкурс по проектированию нового здания уже завершился. Комиссия, состоящая из архитекторов, искусствоведов и представителей университета выберет лучший вариант из представленных восьми проектов.
С 31 января проекты, которые создали восемь архитектурных компаний, выставлены в I корпусе ТГУ для оценки.
ТГУ – первый национальный университет на Кавказе. Открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иване Джавахишвили.