https://sputnik-georgia.ru/20240201/novyy-korpus-poyavitsya-v-tbilisskom-gosuniversitete-286025959.html

Новый корпус появится в Тбилисском госуниверситете

Новый корпус появится в Тбилисском госуниверситете

Комиссия должна выбрать один из восьми проектов нового здания 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T10:33+0400

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грузия

новости

общество

джаба самушия

тбилисский университет

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Новый учебно-административный корпус планируют построить для Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишили, сообщил ректор вуза Джаба Самушия. Современное учебно-административное здание будет построено на территории, прилегающей к I и II корпусам ТГУ. В новом здании также появятся студенческие пространства. Новое здание должно функционально и визуально соответствовать требованиям, не менять существующий ландшафт на территории I и II корпусов университета. В проекте должен быть учтен историко-архитектурный контекст территории университета и характеристика.Конкурс по проектированию нового здания уже завершился. Комиссия, состоящая из архитекторов, искусствоведов и представителей университета выберет лучший вариант из представленных восьми проектов. С 31 января проекты, которые создали восемь архитектурных компаний, выставлены в I корпусе ТГУ для оценки. ТГУ – первый национальный университет на Кавказе. Открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иване Джавахишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, джаба самушия, тбилисский университет