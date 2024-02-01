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Оппозиция готовится к бойкоту парламентских выборов – глава парламента Грузии

Оппозиция готовится к бойкоту парламентских выборов – глава парламента Грузии

По словам Папуашвили, оппозиция занимается лишь театрализованными постановками 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T17:47+0400

2024-02-01T17:47+0400

2024-02-01T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники ищут причины, чтобы объявить бойкот результатам предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. Как отметил глава грузинского законодательного органа, в предвыборный период "Грузинская мечта" всегда была сильна как структурно, так и идейно. Папуашвили напомнил, что главное предвыборное обещание партии в 2020 году было подать заявку на вступление в ЕС к 2024 году. "Сейчас 2024 год, и мы не только подали заявку, но и уже получили статус кандидата. Это еще раз показывает, что мы больше ориентированы на долгосрочные перспективы и предлагаем нашему обществу больше инноваций, чем может оппозиция", – заявил Папуашвили. По его словам, единственное, что пугает в этом году – тот факт, что оппозиция уже полностью перешла в радикальное русло. "Мы увидели первую ласточку "Лело", которая бойкотировала парламент и демократические процессы... В конечном итоге есть "Нацдвижение" и партии под ней, поскольку у них есть финансовые ресурсы, медиа-ресурсы, и поэтому вокруг нее собираются оппозиционные партии. Я не имею в виду одно-два исключения, но, к сожалению, они не создают погоды в грузинской политике", – добавил Папуашвили.Глава парламента ждет признания от президента Грузии>>"Лело для Грузии" – единственная оппозиционная партия, которая объявила бойкот обсуждению девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии. Как заявила депутат Анна Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти пункты в кратчайшие сроки после прихода партии к власти. Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". По словам Папуашвили, оппозиция занимается лишь театрализованными постановками. При этом, как отметил глава парламента, правящая сила предложит избирателям очень содержательную, предметную избирательную кампанию, где, как и в 2020 году, они будут говорить о целях и идеях. "Мы видим, что оппозиции по-прежнему нечего сказать, кроме одной или двух избитых тем, дальше которых они вообще не могут пойти. Посмотрите на их парламентскую деятельность. В прошлом году мы приняли много законов, которые напрямую касаются наших граждан, важных для них вопросов и они вообще не участвуют в обсуждениях. Они не участвуют в голосовании. К сожалению, они заняты только определенными театрализованными представлениями", – отметил Папуашвили. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, анна нацвлишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия