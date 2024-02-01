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"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство в новом парламенте
"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство в новом парламенте
Для получения двух третей мест в парламенте страны партия должна получить 65-70% голосов 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T23:10+0400
2024-02-01T23:10+0400
2024-02-01T23:27+0400
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах будет бороться за 2/3 депутатских мест, заявил один из ее лидеров Мамука Мдинарадзе. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 5% голосов из общего числа проголосовавших избирателей. Места в парламенте будут распределены пропорционально полученным партиями голосам. Для получения двух третей мест в парламенте страны партия должна получить 65-70% голосов. По предварительным опросам, у правящей партии есть все шансы выиграть выборы, однако только один опрос показал, что она получит в парламенте простое большинство в условии полностью пропорциональных выборов, набрав более 50% голосов. Сами лидеры "Грузинской мечты" говорят о поддержке 70% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство в новом парламенте
23:10 01.02.2024 (обновлено: 23:27 01.02.2024)
Для получения двух третей мест в парламенте страны партия должна получить 65-70% голосов
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах будет бороться за 2/3 депутатских мест, заявил один из ее лидеров Мамука Мдинарадзе.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 5% голосов из общего числа проголосовавших избирателей. Места в парламенте будут распределены пропорционально полученным партиями голосам. Для получения двух третей мест в парламенте страны партия должна получить 65-70% голосов.
"Можно смело сказать, что мы будем бороться за конституционное большинство, а не только за победу. Таково наше отношение к результатам нашей партии. Мы хотим добиться еще большего прогресса во всех направлениях, и эта игра еще больше поможет нам в этом", – сказал Мдинарадзе.
По предварительным опросам, у правящей партии есть все шансы выиграть выборы, однако только один опрос показал, что она получит в парламенте простое большинство в условии полностью пропорциональных выборов, набрав более 50% голосов.
Сами лидеры "Грузинской мечты" говорят о поддержке 70% населения страны.