https://sputnik-georgia.ru/20240201/partiya-vlasti-gruzii-rasschityvaet-na-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-novom-parlamente-286051700.html

"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство в новом парламенте

"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство в новом парламенте

Для получения двух третей мест в парламенте страны партия должна получить 65-70% голосов 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T23:10+0400

2024-02-01T23:10+0400

2024-02-01T23:27+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах будет бороться за 2/3 депутатских мест, заявил один из ее лидеров Мамука Мдинарадзе. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 5% голосов из общего числа проголосовавших избирателей. Места в парламенте будут распределены пропорционально полученным партиями голосам. Для получения двух третей мест в парламенте страны партия должна получить 65-70% голосов. По предварительным опросам, у правящей партии есть все шансы выиграть выборы, однако только один опрос показал, что она получит в парламенте простое большинство в условии полностью пропорциональных выборов, набрав более 50% голосов. Сами лидеры "Грузинской мечты" говорят о поддержке 70% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024