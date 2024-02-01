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По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео

По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео

Движение по проспекту Церетели в центре столицы Грузии открылось 1 февраля. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сдержал свое обещание отремонтировать дорогу 01.02.2024, Sputnik Грузия

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Несколько грузинских компаний в круглосуточном режиме доделывали проспект. Осталось сделать еще тротуары, автобусные остановки, газоны, часть подземных коммуникаций.Городские власти обещают завершить работы в марте.Главное, что теперь на всем проспекте уложен в три слоя новый асфальт, и транспорт, как городской, так и частный, может свободно перемещаться в обоих направлениях.

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