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Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии
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По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео
По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео
Движение по проспекту Церетели в центре столицы Грузии открылось 1 февраля. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сдержал свое обещание отремонтировать дорогу 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T17:11+0400
2024-02-01T17:25+0400
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Несколько грузинских компаний в круглосуточном режиме доделывали проспект. Осталось сделать еще тротуары, автобусные остановки, газоны, часть подземных коммуникаций.Городские власти обещают завершить работы в марте.Главное, что теперь на всем проспекте уложен в три слоя новый асфальт, и транспорт, как городской, так и частный, может свободно перемещаться в обоих направлениях.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акакий церетели, дороги, транспорт, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акакий церетели, дороги, транспорт, тбилиси, видео

По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео

17:11 01.02.2024 (обновлено: 17:25 01.02.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Движение по проспекту Церетели в центре столицы Грузии открылось 1 февраля. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сдержал свое обещание отремонтировать дорогу
Несколько грузинских компаний в круглосуточном режиме доделывали проспект. Осталось сделать еще тротуары, автобусные остановки, газоны, часть подземных коммуникаций.

Городские власти обещают завершить работы в марте.

Главное, что теперь на всем проспекте уложен в три слоя новый асфальт, и транспорт, как городской, так и частный, может свободно перемещаться в обоих направлениях.
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