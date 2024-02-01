https://sputnik-georgia.ru/20240201/po-prospektu-tsereteli-v-tsentre-tbilisi-otkryli-dvizhenie-mashin---video-286047063.html
По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео
По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео
Движение по проспекту Церетели в центре столицы Грузии открылось 1 февраля. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сдержал свое обещание отремонтировать дорогу 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T17:11+0400
2024-02-01T17:11+0400
2024-02-01T17:25+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
акакий церетели
дороги
транспорт
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286046522_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b1c2b6ae346d5619156fd20986a920a4.jpg
Несколько грузинских компаний в круглосуточном режиме доделывали проспект. Осталось сделать еще тротуары, автобусные остановки, газоны, часть подземных коммуникаций.Городские власти обещают завершить работы в марте.Главное, что теперь на всем проспекте уложен в три слоя новый асфальт, и транспорт, как городской, так и частный, может свободно перемещаться в обоих направлениях.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286046522_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_b5524e4781f81ba103a0ce80f8b78b64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акакий церетели, дороги, транспорт, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акакий церетели, дороги, транспорт, тбилиси, видео
По проспекту Церетели в центре Тбилиси открыли движение машин – видео
17:11 01.02.2024 (обновлено: 17:25 01.02.2024)
Движение по проспекту Церетели в центре столицы Грузии открылось 1 февраля. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сдержал свое обещание отремонтировать дорогу
Несколько грузинских компаний в круглосуточном режиме доделывали проспект. Осталось сделать еще тротуары, автобусные остановки, газоны, часть подземных коммуникаций.
Городские власти обещают завершить работы в марте.
Главное, что теперь на всем проспекте уложен в три слоя новый асфальт, и транспорт, как городской, так и частный, может свободно перемещаться в обоих направлениях.