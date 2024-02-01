https://sputnik-georgia.ru/20240201/pochemu-garibashvili-ushel-v-otstavku---otvet-ivanishvili-286038892.html

Почему Гарибашвили ушел в отставку – ответ Иванишвили

Почему Гарибашвили ушел в отставку – ответ Иванишвили

Экс-премьер Ираклий Гарибашвили 1 февраля стал главой правящей партии "Грузинская мечта" 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сам изъявил желание покинуть пост главы правительства, заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили. Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января, а 1 февраля он был избран председателем "Грузинской мечты". Как сказал Гарибашвили еще в день отставки, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.Гарибашвили занимал должность премьера дважды – с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Кандидатом на пост нового премьера стал уже бывший председатель партии Ираклий Кобахидзе. Кандидатура Кобахидзе 1 февраля была выдвинута на VIII съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Что касается Иванишвили, то съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси