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Политолог о претензиях Румынии и Венгрии на Украину, а также будущем Залужного
Политолог о претензиях Румынии и Венгрии на Украину, а также будущем Залужного
Зеленский будет и дальше пытаться снять генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а России выгодны любые конфликты и противоречия в Киеве 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T11:07+0400
2024-02-01T11:07+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Александр Казаков. Кто может прийти на место Залужного, когда его все-таки заставят оставить свой пост? Как США отдают конфликт на Украине под управление Лондона? Какие страны хотели бы завладеть территориями Украины после ее краха? Ответы на эти и другие вопросы – в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, украина, румыния, венгрия, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, украина, румыния, венгрия, видео
Политолог о претензиях Румынии и Венгрии на Украину, а также будущем Залужного
11:07 01.02.2024 (обновлено: 11:14 01.02.2024)
Зеленский будет и дальше пытаться снять генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а России выгодны любые конфликты и противоречия в Киеве
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Александр Казаков.
Кто может прийти на место Залужного, когда его все-таки заставят оставить свой пост? Как США отдают конфликт на Украине под управление Лондона? Какие страны хотели бы завладеть территориями Украины после ее краха?
Ответы на эти и другие вопросы – в видео.