https://sputnik-georgia.ru/20240201/sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-iyune-sygraet-tovarischeskiy-match-s-chernogoriey-286018812.html
Сборная Грузии по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Черногорией
Сборная Грузии по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Черногорией
Мачт пройдет без лидера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T09:40+0400
2024-02-01T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу 9 июня 2024 года в гостях сыграет товарищеский матч против команды Черногории, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии. Матч пройдет в Подгорице на стадионе "Градский". До товарищеского матча с Черногорией 21 марта сборная Грузии встретится с командой Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Играть грузинские футболисты будут без своего лидера Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Сборная Грузии стала победителем четвертой группы дивизиона С Лиги наций и завоевала право сыграть в полуфинале плей-офф. Первое место в группе позволило Грузии сыграть мартовский матч в Тбилиси. Что касается Люксембурга, то в плей-офф должна была сыграть с Турцией. Однако турки квалифицировались на Евро-2024 через традиционный отборочный цикл, и это изменило ситуацию на отборочном этапе Евро-2024. Ее место в плей-офф занял Люксембург, вышедший на второе место в группе, где играла Турция. Календарь игр плей-офф Лиги нацийПолуфиналы, 21 марта 2024 года: Грузия - Люксембург Греция - Казахстан. Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, черногория, хвича кварацхелия, футбол, анонсы
спорт, грузия, новости, черногория, хвича кварацхелия, футбол, анонсы
Сборная Грузии по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Черногорией
Мачт пройдет без лидера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу 9 июня 2024 года в гостях сыграет товарищеский матч против команды Черногории, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.
Матч пройдет в Подгорице на стадионе "Градский".
До товарищеского матча с Черногорией 21 марта сборная Грузии встретится с командой Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы.
Играть грузинские футболисты будут без своего лидера Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
Сборная Грузии стала победителем четвертой группы дивизиона С Лиги наций и завоевала право сыграть в полуфинале плей-офф. Первое место в группе позволило Грузии сыграть мартовский матч в Тбилиси.
Что касается Люксембурга, то в плей-офф должна была сыграть с Турцией. Однако турки квалифицировались на Евро-2024 через традиционный отборочный цикл, и это изменило ситуацию на отборочном этапе Евро-2024. Ее место в плей-офф занял Люксембург, вышедший на второе место в группе, где играла Турция.
Календарь игр плей-офф Лиги наций
Полуфиналы, 21 марта 2024 года:
Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.