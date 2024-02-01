https://sputnik-georgia.ru/20240201/shtrafy-za-shumnye-mashiny--meriya-tbilisi-zapuskaet-novyy-proekt-286016260.html

Штрафы за "шумные" машины – мэрия Тбилиси запускает новый проект

Штрафы за "шумные" машины – мэрия Тбилиси запускает новый проект

На улицах Тбилиси установят датчики, определяющие нарушение норм шума 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T09:20+0400

2024-02-01T09:20+0400

2024-02-01T09:20+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с МВД Грузии приступает к осуществлению пилотного проекта по установке детекторов, определяющих уровень шума транспортных средств на дорогах города, водителей которых будут штрафовать, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Водителей, чьи транспортные средства превышают заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начали штрафовать. Штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.Транспортное средство, нарушающее норму, будет идентифицировано и оштрафовано соответствующим образом, отметил он.Мэрия активно сотрудничает с МВД, чтобы определить конкретные места, где будут установлены датчики. По словам мэра, детекторы шума производит голландская компания Sorava Beam. Детекторы такого типа уже установлены в нескольких городах Европы. С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума, а спустя год были введены штрафы.Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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