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Торговля людьми в Грузии – суд приговорил обвиняемых к 13 годам тюрьмы
Торговля людьми в Грузии – суд приговорил обвиняемых к 13 годам тюрьмы
Задержанным было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T20:51+0400
2024-02-01T20:51+0400
2024-02-01T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух обвиняемых виновными в торговле людьми и приговорил к 13 с половиной годам лишения свободы каждого, сообщила пресс-служба ведомства. Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что весной 2023 года обвиняемые направили потерпевшего якобы на работу в Иран. На деле его передали человеку, перед которым у обвиняемых были солидные финансовые обязательства. Задержанным было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору путем вывоза потерпевшего за границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, трефикинг
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, трефикинг
Торговля людьми в Грузии – суд приговорил обвиняемых к 13 годам тюрьмы
Задержанным было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух обвиняемых виновными в торговле людьми и приговорил к 13 с половиной годам лишения свободы каждого, сообщила пресс-служба ведомства.
Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что весной 2023 года обвиняемые направили потерпевшего якобы на работу в Иран. На деле его передали человеку, перед которым у обвиняемых были солидные финансовые обязательства.
"Пострадавший оказался в условиях современного рабства. В частности, у него забрали паспорт, ограничили свободное передвижение и коммуникацию с родными, подвергали насилию и постоянному контролю", – говорится в сообщении.
Задержанным было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору путем вывоза потерпевшего за границу.