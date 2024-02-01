https://sputnik-georgia.ru/20240201/torgovlya-lyudmi-v-gruzii--sud-prigovoril-obvinyaemykh-k-13-godam-tyurmy-286049690.html

Торговля людьми в Грузии – суд приговорил обвиняемых к 13 годам тюрьмы

Торговля людьми в Грузии – суд приговорил обвиняемых к 13 годам тюрьмы

Задержанным было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T20:51+0400

2024-02-01T20:51+0400

2024-02-01T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух обвиняемых виновными в торговле людьми и приговорил к 13 с половиной годам лишения свободы каждого, сообщила пресс-служба ведомства. Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что весной 2023 года обвиняемые направили потерпевшего якобы на работу в Иран. На деле его передали человеку, перед которым у обвиняемых были солидные финансовые обязательства. Задержанным было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору путем вывоза потерпевшего за границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, трефикинг