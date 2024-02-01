https://sputnik-georgia.ru/20240201/v-pravitelstve-gruzii-smenitsya-odin-ministr---obnovlennyy-sostav--286036485.html

В правительстве Грузии сменится один министр – обновленный состав

В правительстве Грузии сменится один министр – обновленный состав

Ираклий Кобахидзе предложил всем членам правительства остаться на своих постах 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T14:51+0400

2024-02-01T14:51+0400

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грузия

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новости

ираклий кобахидзе

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В правительстве Грузии не планируется радикальных изменений и обновлений, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров. По его словам, решение не менять состав кабмина было продиктовано успехами правительства в последние годы. Таким образом, кабинет министров, который в ближайшее время будет представлен на утверждения в парламента, будет выглядеть следующим образом:Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.Все министры 29 января стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.Кандидатуру премьера выдвигает партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии