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Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20240201/v-pravitelstve-gruzii-smenitsya-odin-ministr---obnovlennyy-sostav--286036485.html
В правительстве Грузии сменится один министр – обновленный состав
В правительстве Грузии сменится один министр – обновленный состав
Ираклий Кобахидзе предложил всем членам правительства остаться на своих постах 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T14:51+0400
2024-02-01T17:09+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В правительстве Грузии не планируется радикальных изменений и обновлений, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров. По его словам, решение не менять состав кабмина было продиктовано успехами правительства в последние годы. Таким образом, кабинет министров, который в ближайшее время будет представлен на утверждения в парламента, будет выглядеть следующим образом:Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.Все министры 29 января стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.Кандидатуру премьера выдвигает партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии

В правительстве Грузии сменится один министр – обновленный состав

14:51 01.02.2024 (обновлено: 17:09 01.02.2024)
© photo: SputnikЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2024
© photo: Sputnik
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Ираклий Кобахидзе предложил всем членам правительства остаться на своих постах
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В правительстве Грузии не планируется радикальных изменений и обновлений, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.
Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.

"Я предложил каждому члену правительства остаться, и только позиция министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, что он хотел уйти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение и, соответственно, единственное изменение осуществится в правительстве Грузии, и на пост министра обороны будет представлена кандидиутра Ираклия Чиковани", – сказал Кобахидзе.

По его словам, решение не менять состав кабмина было продиктовано успехами правительства в последние годы.

"Последние три года были особо успешными для нашей страны. Мы смогли сохранить мир, стабильность в стране, мы смогли увеличить вдвое экономику, и это было в первую очередь успехом правительства, работы Ираклия Гарибашивли, и особый вклад в этом принадлежит каждому члену правительства", – сказал Кобахидзе.

Таким образом, кабинет министров, который в ближайшее время будет представлен на утверждения в парламента, будет выглядеть следующим образом:
Министр культуры и спорта Грузии – Тея Цулукиани
Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили
Министр иностранных дел Грузии – Илья Дарчиашивли
Министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
Министр юстиции Грузии – Рати Брегадзе
Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
Министр обороны – Ираклий Чиковани
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Отар Шамугия
Министр образования, науки и молодежи Грузии – Георгий Амилахвари
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили
Госминистр по примирению и гражданскому равноправию – Тея Ахвледиани.
Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.
Все министры 29 января стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.
Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.
Кандидатуру премьера выдвигает партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.
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