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Верхний Ларс сегодня: открыта дорога для грузовиков

Верхний Ларс сегодня: открыта дорога для грузовиков

Движение грузовиков было ограничено вечером 31 января из-за метели и плохой видимости 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T11:57+0400

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департамент автомобильных дорог

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гудаури

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены вечером 31 января на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

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