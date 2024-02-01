https://sputnik-georgia.ru/20240201/verkhniy-lars-segodnya-proezda-v-gruziyu-ozhidayut-bolee-28-tysyachi-gruzovikov-286048821.html
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 2,8 тысячи грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 2,8 тысячи грузовиков
Участок дороги в Грузии, ведущий к границе с Россией, был закрыт из-за метели и плохой видимости 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T20:08+0400
2024-02-01T20:08+0400
2024-02-01T20:08+0400
грузия
новости
общество
россия
департамент автомобильных дорог
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/35/243943584_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_190fa777caf88a1f0f28c2fc977d7cab.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Более 2,8 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для транспортных средств с прицепом и полуприцепом из-за метели и плохой видимости.Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг вечером ожидают 2 819 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/35/243943584_0:359:1666:1608_1920x0_80_0_0_6e66e871f981cb7b389a6b0fc6c13abc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, россия, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, россия, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 2,8 тысячи грузовиков
Участок дороги в Грузии, ведущий к границе с Россией, был закрыт из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Более 2,8 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для транспортных средств с прицепом и полуприцепом из-за метели и плохой видимости.
Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг вечером ожидают 2 819 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.