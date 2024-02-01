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Внеочередных выборов в парламент не будет: представитель правящей партии Грузии
Внеочередных выборов в парламент не будет: представитель правящей партии Грузии
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T22:45+0400
2024-02-01T22:45+0400
2024-02-01T22:45+0400
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ираклий чиковани
мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Внеочередные выборы в округе Зугдиди из-за представления мажоритария от округа Ираклия Чиковани на пост министра обороны проводиться не будут, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Ираклий Чиковани попал в парламент Грузии как мажоритарный депутат. Согласно законодательству Грузии, заменить его в парламенте возможно будет лишь после проведения внеочередных выборов. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. По предварительным опросам у правящей партии есть все шансы выиграть выборы, однако только один опрос показал, что она получит в парламенте большинство в условии полностью пропорциональных выборов. Сами лидеры "Грузинской мечты" говорят о поддержке 70% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий чиковани, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий чиковани, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Внеочередных выборов в парламент не будет: представитель правящей партии Грузии
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Внеочередные выборы в округе Зугдиди из-за представления мажоритария от округа Ираклия Чиковани на пост министра обороны проводиться не будут, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Ираклий Чиковани попал в парламент Грузии как мажоритарный депутат. Согласно законодательству Грузии, заменить его в парламенте возможно будет лишь после проведения внеочередных выборов.
"В год парламентских выборов, как правило, внеочередные выборы не проводятся. Так по закону. И, соответственно, Зугдиди останется без мажоритария. После парламентских выборов мажоритариев больше не будет, но в списках буду люди, которые уделят внимание регионам", – сказал Мдинарадзе.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. По предварительным опросам у правящей партии есть все шансы выиграть выборы, однако только один опрос показал, что она получит в парламенте большинство в условии полностью пропорциональных выборов.
Сами лидеры "Грузинской мечты" говорят о поддержке 70% населения страны.