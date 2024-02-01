https://sputnik-georgia.ru/20240201/vneocherednykh-vyborov-v-parlament-ne-budet-predstavitel-pravyaschey-partii-gruzii-286051329.html

Внеочередных выборов в парламент не будет: представитель правящей партии Грузии

Внеочередных выборов в парламент не будет: представитель правящей партии Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T22:45+0400

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ираклий чиковани

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Внеочередные выборы в округе Зугдиди из-за представления мажоритария от округа Ираклия Чиковани на пост министра обороны проводиться не будут, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Ираклий Чиковани попал в парламент Грузии как мажоритарный депутат. Согласно законодательству Грузии, заменить его в парламенте возможно будет лишь после проведения внеочередных выборов. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. По предварительным опросам у правящей партии есть все шансы выиграть выборы, однако только один опрос показал, что она получит в парламенте большинство в условии полностью пропорциональных выборов. Сами лидеры "Грузинской мечты" говорят о поддержке 70% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий чиковани, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия