https://sputnik-georgia.ru/20240202/286063122.html

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 238

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 238

Ранее сообщалось о 232 жертвах 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T14:46+0400

2024-02-02T14:46+0400

2024-02-02T15:22+0400

в мире

происшествия

новости

япония

японское море

токио

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/02/286063301_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e62598efafb6eab72714d25c573aae5.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 238, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 232 жертвах.С 1 января 2024 года в Японии произошло более 1 200 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. В результате число пострадавших превысило 1,1 тысячи. Полностью или частично разрушены около 38,6 тысячи домов.Согласно отчету властей, больше всего людей (41%) погибли из-за того, что их придавили тяжелые объекты, 22% – от удушья, 14% – от переохлаждения. Большинство погибших (73%) – люди старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

япония

японское море

токио

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, происшествия, новости, япония, японское море, токио, фумио кисида