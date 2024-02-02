https://sputnik-georgia.ru/20240202/286063122.html
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 238
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 238
Ранее сообщалось о 232 жертвах 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T14:46+0400
2024-02-02T14:46+0400
2024-02-02T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 238, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 232 жертвах.С 1 января 2024 года в Японии произошло более 1 200 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. В результате число пострадавших превысило 1,1 тысячи. Полностью или частично разрушены около 38,6 тысячи домов.Согласно отчету властей, больше всего людей (41%) погибли из-за того, что их придавили тяжелые объекты, 22% – от удушья, 14% – от переохлаждения. Большинство погибших (73%) – люди старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, япония, японское море, токио, фумио кисида
в мире, происшествия, новости, япония, японское море, токио, фумио кисида
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 238
14:46 02.02.2024 (обновлено: 15:22 02.02.2024)
Ранее сообщалось о 232 жертвах
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik.
Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 238, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 232 жертвах.
С 1 января 2024 года в Японии произошло более 1 200 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. В результате число пострадавших превысило 1,1 тысячи. Полностью или частично разрушены около 38,6 тысячи домов.
Согласно отчету властей, больше всего людей (41%) погибли из-за того, что их придавили тяжелые объекты, 22% – от удушья, 14% – от переохлаждения. Большинство погибших (73%) – люди старше 60 лет.