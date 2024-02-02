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Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП

Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП

В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека, более 200 человек пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T17:00+0400

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Пожар произошел на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси в Найроби. На местной заправке взорвался грузовик, перевозивший топливо. Возникший пожар перекинулся на расположенные рядом постройки.

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