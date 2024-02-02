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Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП
Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП
В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека, более 200 человек пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T17:00+0400
2024-02-02T17:00+0400
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Пожар произошел на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси в Найроби. На местной заправке взорвался грузовик, перевозивший топливо. Возникший пожар перекинулся на расположенные рядом постройки.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, в мире, кения
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, в мире, кения
Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП
17:00 02.02.2024 (обновлено: 17:02 02.02.2024)
В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека, более 200 человек пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
Пожар произошел на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси в Найроби. На местной заправке взорвался грузовик, перевозивший топливо. Возникший пожар перекинулся на расположенные рядом постройки.
© AFP 2024 / Luis Tato
Люди бегут в укрытие после серии взрывов в районе Эмбакаси.
Люди бегут в укрытие после серии взрывов в районе Эмбакаси.
© AFP 2024 / Luis Tato
Пожарные тушат огонь на газозаправочном предприятии в Найроби.
Пожарные тушат огонь на газозаправочном предприятии в Найроби.
© AFP 2024 / Simon Maina
Пожар на месте жилого района после серии взрывов.
Пожар на месте жилого района после серии взрывов.
© AFP 2024 / Luis Tato
Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва.
Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва.
© AFP 2024 / Simon Maina
Пожарный поправляет кислородную маску своего коллеги на месте взрыва в Найроби.
Пожарный поправляет кислородную маску своего коллеги на месте взрыва в Найроби.
© AFP 2024 / Luis Tato
Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.
Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.
© AFP 2024 / Luis Tato
Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.
Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.
© AFP 2024 / Luis Tato
Двое мужчин сидят рядом с вещами после того, как были эвакуированы из своих домов.
Двое мужчин сидят рядом с вещами после того, как были эвакуированы из своих домов.