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Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП
Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП
В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека, более 200 человек пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия 02.02.2024, Sputnik Грузия
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Пожар произошел на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси в Найроби. На местной заправке взорвался грузовик, перевозивший топливо. Возникший пожар перекинулся на расположенные рядом постройки.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, в мире, кения
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, в мире, кения

Мощнейший взрыв в Кении – фото с места ЧП

17:00 02.02.2024 (обновлено: 17:02 02.02.2024)
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В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека, более 200 человек пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
Пожар произошел на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси в Найроби. На местной заправке взорвался грузовик, перевозивший топливо. Возникший пожар перекинулся на расположенные рядом постройки.
© AFP 2024 / Luis Tato

Люди бегут в укрытие после серии взрывов в районе Эмбакаси.

Люди бегут в укрытие после серии взрывов в районе Эмбакаси. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2024 / Luis Tato

Люди бегут в укрытие после серии взрывов в районе Эмбакаси.

© AFP 2024 / Luis Tato

Пожарные тушат огонь на газозаправочном предприятии в Найроби.

Пожарные тушат огонь на газозаправочном предприятии в Найроби. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2024 / Luis Tato

Пожарные тушат огонь на газозаправочном предприятии в Найроби.

© AFP 2024 / Simon Maina

Пожар на месте жилого района после серии взрывов.

Пожар на месте жилого района после серии взрывов. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2024 / Simon Maina

Пожар на месте жилого района после серии взрывов.

© AFP 2024 / Luis Tato

Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва.

Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2024 / Luis Tato

Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва.

© AFP 2024 / Simon Maina

Пожарный поправляет кислородную маску своего коллеги на месте взрыва в Найроби.

Пожарный поправляет кислородную маску своего коллеги на месте взрыва в Найроби. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2024 / Simon Maina

Пожарный поправляет кислородную маску своего коллеги на месте взрыва в Найроби.

© AFP 2024 / Luis Tato

Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.

Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2024 / Luis Tato

Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.

© AFP 2024 / Luis Tato

Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.

Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2024 / Luis Tato

Пожарные тушат огонь после серии взрывов в районе Эмбакаси в Найроби.

© AFP 2024 / Luis Tato

Двое мужчин сидят рядом с вещами после того, как были эвакуированы из своих домов.

Двое мужчин сидят рядом с вещами после того, как были эвакуированы из своих домов. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2024 / Luis Tato

Двое мужчин сидят рядом с вещами после того, как были эвакуированы из своих домов.

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