https://sputnik-georgia.ru/20240202/aktivistke-oblivshey-ikonu-s-izobrazheniem-stalina-v-glavnom-khrame-gruzii-dali-5-sutok-286058819.html

Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток

Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой... 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T12:35+0400

2024-02-02T12:35+0400

2024-02-02T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой был изображен советский вождь Иосиф Сталин, пять суток ареста, сообщает "ТВ Пирвели".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, ната перадзе, иосиф сталин, тбилисский городской суд, происшествия