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https://sputnik-georgia.ru/20240202/aktivistke-oblivshey-ikonu-s-izobrazheniem-stalina-v-glavnom-khrame-gruzii-dali-5-sutok-286058819.html
Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток
Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой... 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T12:35+0400
2024-02-02T12:35+0400
грузия
новости
общество
ната перадзе
иосиф сталин
тбилисский городской суд
происшествия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой был изображен советский вождь Иосиф Сталин, пять суток ареста, сообщает "ТВ Пирвели".
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грузия, новости, общество, ната перадзе, иосиф сталин, тбилисский городской суд, происшествия
грузия, новости, общество, ната перадзе, иосиф сталин, тбилисский городской суд, происшествия

Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток

12:35 02.02.2024
© photo: Sputnik / StringerИзображение Сталина на иконе Матроны Московской в соборе Святой Троицы
Изображение Сталина на иконе Матроны Московской в соборе Святой Троицы - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой был изображен советский вождь Иосиф Сталин, пять суток ареста, сообщает "ТВ Пирвели".
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