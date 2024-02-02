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Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток
Активистке, облившей икону с изображением Сталина в главном храме Грузии, дали 5 суток
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой... 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T12:35+0400
2024-02-02T12:35+0400
2024-02-02T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой был изображен советский вождь Иосиф Сталин, пять суток ареста, сообщает "ТВ Пирвели".
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грузия, новости, общество, ната перадзе, иосиф сталин, тбилисский городской суд, происшествия
грузия, новости, общество, ната перадзе, иосиф сталин, тбилисский городской суд, происшествия
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил гражданской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону святой Матроны Московской, на которой был изображен советский вождь Иосиф Сталин, пять суток ареста, сообщает "ТВ Пирвели".