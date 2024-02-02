https://sputnik-georgia.ru/20240202/den-surka-po-gruzinski-ili-kogda-nastupit-vesna-286072361.html

День сурка по-грузински, или Когда наступит весна?

День сурка по-грузински, или Когда наступит весна?

В День сурка колумнист Sputnik Грузия рассказывает о грузинских традициях по определению сроков наступления весны 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T17:09+0400

2024-02-02T17:09+0400

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грузия

общество

аналитика

сванети

день сурка

колумнисты

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В грузинском фольклоре есть такая замечательная фраза: "Наступил февраль, под деревом собралась вода"… Как известно, вода – источник жизни, и наши предки под этой фразой подразумевали приближение новой жизни, то есть наступление весны.Сегодня, 2 февраля, я не следил за тем, есть ли под деревьями вода, зато знаю, что большая часть жителей северной части Америки собрались у нор в ожидании появления сурка. Ведь по его поведению они будут угадывать, как скоро наступит весна.Согласно преданию, если день выдастся пасмурным, сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы, он тем самым извещает людей о раннем наступлении весны. А если день солнечный, уважаемый сурок, напуганный своей тенью, возвращается обратно в нору, и наступление весны откладывается на шесть-семь недель.В нашей Сванети, этом уголке с древнейшей культурой, тоже есть ритуал, оповещающий наступление весны. Он отмечается 1 (14) февраля и называется "Лампроба" ("лампари" на русском означает "лампада"). В этот день готовится поминальный стол, и вечером, после 19 часов, все семьи идут на кладбище, несут с собой березовые ветки и, в поминовение души своих родственников, на могиле зажигают лампаду из березы."Лампроба", по своей сути, это древний праздник народа-земледельца, и проводят его, прося у небес пробуждения природы, живительности солнца и своевременного наступления весны. Интересно, почему использовали именно березу?Сваны объясняют это следующим образом: "Иисус Христос, убегая от преследования, укрылся под платаном, дерево шелестело, и по шелесту его обнаружили. Затем Он спрятался под березой, а та опустила ветки и спрятала Иисуса". Трудно сказать, насколько правдива эта легенда, но наши предки в это верили…Есть и другие традиции, одну из которых хочется выделить особо, поскольку она была характерна для всего Кавказского региона. Как известно, в древней Грузии наступление нового года связывали с осенью, а в более ранний период – с весной.Отсюда идет аграрный культ и связанные с ним ритуалы. В те времена новый год наступал весной, когда пробуждалась природа и начинался процесс обновления. Кавказцы верили, что Солнце зимой теряет силу, поэтому люди ему помогают, чтобы оно светило с новой энергией. В грузинском фольклоре сохранилось четверостишие – обращение к солнцу, которое, по сути, является словесной формулой, магическая сила которой должна была светилу придать мощи.Из весенних ритуалов на Кавказе особо отмечалась церемония прокладывания первой пахотной полосы. Считалось, что от этой первой полосы зависело обилие будущего урожая. Поэтому выбирали человека с "хорошей ногой". Как раз оттуда идет укоренившаяся традиция первого гостя в Новый год – с "какой ногой" он придет в дом, таким и будет для семьи весь год.В старину наступление нового года отмечалось "проложением" новых следов. Тот, кто первым прокладывал следы к дому, встречался с божеством земли, который следовал по его следам, и такой гость считался для семьи большой честью, т. к. приносил с собой Божью милость. Запряженных быков от села к полю вела за собой беременная женщина, чтобы придать земле больше плодородности.Дань традициям: образы стран в портретах жителей – фото >>>Раньше женщине в этом ритуале отводилась ведущая роль. А с тех пор, как начали применять тягловый скот, на главные позиции перешли мужчины. День первой пахотной колеи до вечера считался праздничным. Люди вместе возвращались в село, вместе проводили застолье и соревнования, которые носили, скорее, символичный характер и устраивались для развлечения молодежи.Земледельческие ритуалы строились на культе богини Великой Матери, то есть Матери-Земли, где на переднем плане был процесс смерти и воскрешения божества, который положен в основу смены времен года.При подготовке этого материала я выяснил, что в Грузии встретить сурка трудно или вовсе невозможно, но барсуков и ежей – сколько угодно…Подражать американцам сегодня настолько модно, что, подозреваю, 2 февраля можно будет увидеть немало наших соотечественников, поджидающих у нор... Будем надеяться, что они сообщат остальному населению Грузии, когда же, наконец, наступит весна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, аналитика, сванети, день сурка, колумнисты