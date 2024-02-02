https://sputnik-georgia.ru/20240202/deputat-u-oppozitsii-v-gruzii-odna-zadacha--postoyannaya-diskreditatsiya-286057798.html
Депутат: у оппозиции в Грузии одна задача – постоянная дискредитация
Депутат: у оппозиции в Грузии одна задача – постоянная дискредитация
Ираклий Кобахидзе – профессионал высокого уровня, но в оппозиции пытаются его дискредитировать, отметил Вольский 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе является профессионалом высокого уровня, а у оппозиции есть только одна задача – разработать стратегию постоянной дискредитации, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Кобахидзе был представлен на пост кандидата в премьер-министры после того, как 29 января его предшественник Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Правительственная программа будет представлена парламенту 2 февраля. Уже известно, что представители оппозиции не собираются поддержать кандидатуру Кобахидзе и его правительственную команду. На данный момент известно, что кандидат в премьеры не собирается радикально обновлять правительство, и в его кабинете министров будет только одно новое лицо – зампредседателя парламента Грузии Ираклий Чиковани, так как Джуаншер Бурчуладзе принял решение уйти с поста главы Минобороны. Что касается программы, то программа Кабмина Кобахидзе будет временной и рассчитанной на 10 месяцев до оглашения результатов парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 2024 года. Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров. Кандидата в премьеры Грузии выдвигает партия, у которой были лучшие результаты на парламентских выборах. Далее парламент выражает доверие этому кандидату и представленному им составу правительства и правительственной программе. Для выражения доверия необходимо голосование большинства депутатов, это минимум 76 голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия
Депутат: у оппозиции в Грузии одна задача – постоянная дискредитация
12:33 02.02.2024 (обновлено: 12:38 02.02.2024)
Ираклий Кобахидзе – профессионал высокого уровня, но в оппозиции пытаются его дискредитировать, отметил Вольский
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе является профессионалом высокого уровня, а у оппозиции есть только одна задача – разработать стратегию постоянной дискредитации, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Кобахидзе был представлен на пост кандидата в премьер-министры после того, как 29 января его предшественник Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Правительственная программа будет представлена парламенту 2 февраля. Уже известно, что представители оппозиции не собираются поддержать кандидатуру Кобахидзе и его правительственную команду.
"У оппозиции есть только одна задача – развивать стратегию постоянной дискредитации. Ираклий Кобахидзе хорошо известен нашему обществу как профессионал высокого уровня. Профессиональный и энергичный человек, хорошо разбирающийся в международной и внутренней политике, хорошо будет исполнять возложенные на него обязанности", – заявил Вольский.
На данный момент известно, что кандидат в премьеры не собирается радикально обновлять правительство, и в его кабинете министров будет только одно новое лицо – зампредседателя парламента Грузии Ираклий Чиковани, так как Джуаншер Бурчуладзе принял решение уйти с поста главы Минобороны.
Что касается программы, то программа Кабмина Кобахидзе будет временной и рассчитанной на 10 месяцев до оглашения результатов парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 2024 года.
Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.
Кандидата в премьеры Грузии выдвигает партия, у которой были лучшие результаты на парламентских выборах. Далее парламент выражает доверие этому кандидату и представленному им составу правительства и правительственной программе. Для выражения доверия необходимо голосование большинства депутатов, это минимум 76 голосов.