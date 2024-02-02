https://sputnik-georgia.ru/20240202/kak-otdykhayut-v-rossii-na-23-fevralya-2024-kalendar-vykhodnykh-286076296.html

Как отдыхают в России на 23 февраля 2024? Календарь выходных

Как отдыхают в России на 23 февраля 2024? Календарь выходных

День защитника Отечества в России отмечают ежегодно 23 февраля – с приближением торжества россияне интересуются, как отдыхают они в праздник и сколько... 02.02.2024, Sputnik Грузия

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Как отдыхают в России на 23 февраля в 2024 году и сколько выходных дней их ожидает в праздник, читайте в Sputnik Грузия. Что празднуют и как отдыхают Совет народных комиссаров в январе 1918 года принял Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. За свою 106-летнюю историю праздник переименовывали не раз – День Красной Армии с 1946-го стали называть День Советской армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза власти России переименовали торжество в День защитника Отечества – официальным выходным 23 февраля стал с 2002 года. День защитника Отечества отмечают также и в некоторых стран СНГ, в том числе в Кыргызстане и Беларуси. В Грузии 23 февраля после распада Союза не отмечают. В России на День защитника Отечества в 2024-м отдыхают три дня – с 23 по 25 февраля. Праздник по календарю выпадает на пятницу, а за ней идут суббота и воскресенье – календарные выходные. После выходных первым рабочим днем станет понедельник, 26 февраля. Материал подготовлен на основе открытых источников

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