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https://sputnik-georgia.ru/20240202/kto-iz-gruzinskikh-tyazheloatletov-poedet-na-chempionat-evropy-286054473.html
Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы
Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 12 февраля в столице Болгарии 02.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по тяжелой атлетике определился с составом спортсменов, которые отправятся на чемпионат Европы в Софию. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 12 февраля в столице Болгарии. Это предпоследний турнир, на котором спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года. В заявку сборной Грузии включены: Резерв сборной: Зураб Мсхаладзе (98 кг), Георгий Кирвалидзе (109 кг), Мариам Майсурадзе (55 кг) и Нана Хорава (71 кг). Прошлый чемпионат Европы прошел в апреле 2023 года в Армении. Сборная Грузии в зачете по большим медалям заняла второе место – два золота и четыре серебра. В зачете по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок) грузинская команда заработала 17 медалей. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) на ЧЕ в Ереване в седьмой раз завоевал золотую медаль континентального первенства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, болгария, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, болгария, чемпионат европы по тяжелой атлетике

Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы

10:02 02.02.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛаша Талахадзе (Грузия) во время соревнований
Лаша Талахадзе (Грузия) во время соревнований - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 12 февраля в столице Болгарии
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по тяжелой атлетике определился с составом спортсменов, которые отправятся на чемпионат Европы в Софию.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 12 февраля в столице Болгарии. Это предпоследний турнир, на котором спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года.
В заявку сборной Грузии включены:
Рамин Шамилишвили, Годердзи Берделидзе (55 кг),
Шота Мишвелидзе (61 кг),
Гога Чхеидзе (67 кг),
Арчил Малакмадзе (73 кг),
Реваз Давитадзе (96 кг),
Ираклий Чхеидзе (102 кг),
Заза Ломтадзе (109 кг),
Лаша Талахадзе, Бакар Турманидзе (+109 кг),
Мариам Мургвлиани (87 кг),
Анастасия Готфрид (+87 кг).
Резерв сборной: Зураб Мсхаладзе (98 кг), Георгий Кирвалидзе (109 кг), Мариам Майсурадзе (55 кг) и Нана Хорава (71 кг).
Прошлый чемпионат Европы прошел в апреле 2023 года в Армении. Сборная Грузии в зачете по большим медалям заняла второе место два золота и четыре серебра.
В зачете по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок) грузинская команда заработала 17 медалей.
Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) на ЧЕ в Ереване в седьмой раз завоевал золотую медаль континентального первенства.
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