https://sputnik-georgia.ru/20240202/kto-iz-gruzinskikh-tyazheloatletov-poedet-na-chempionat-evropy-286054473.html

Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы

Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 12 февраля в столице Болгарии 02.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по тяжелой атлетике определился с составом спортсменов, которые отправятся на чемпионат Европы в Софию. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 12 февраля в столице Болгарии. Это предпоследний турнир, на котором спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года. В заявку сборной Грузии включены: Резерв сборной: Зураб Мсхаладзе (98 кг), Георгий Кирвалидзе (109 кг), Мариам Майсурадзе (55 кг) и Нана Хорава (71 кг). Прошлый чемпионат Европы прошел в апреле 2023 года в Армении. Сборная Грузии в зачете по большим медалям заняла второе место – два золота и четыре серебра. В зачете по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок) грузинская команда заработала 17 медалей. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) на ЧЕ в Ереване в седьмой раз завоевал золотую медаль континентального первенства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, болгария, чемпионат европы по тяжелой атлетике