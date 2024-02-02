https://sputnik-georgia.ru/20240202/legendarnoy-gruzinskoy-sportsmenke-nino-salukvadze-ispolnilos-55-let-286056725.html

Легендарной грузинской спортсменке Нино Салуквадзе исполнилось 55 лет

Легендарной грузинской спортсменке Нино Салуквадзе исполнилось 55 лет

Нино Салуквадзе – первая женщина-спортсменка, которая будет соревноваться на Олимпиаде в десятый раз 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Олимпийская чемпионка Сеула (1988) в стрельбе из спортивного пистолета Нино Салуквадзе 1 февраля отметила свой 55-летний юбилей, с чем ее лично поздравила министр культуры и спорта Тея Цулукиани. В 2023 году Салуквадзе завоевала олимпийскую лицензию на Олимпийские игры в Париже (2024). Это первая женщина-спортсменка, которая будет соревноваться на олимпиаде в десятый раз. Она активно готовится к предстоящему состязанию.На встрече Салуквадзе с министром спорта были рассмотрены вопросы участия сборной Грузии по стрельбе в чемпионате Европы в Венгрии и финальном квалификационном турнире олимпиады в Бразилии. Кроме того, был рассмотрен вопрос обустройства спортивной инфраструктуры в Грузии. Нино Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств. В 1988 году на ОИ в Сеуле Салуквадзе выиграла золото в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров и там же стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). На ОИ в Пекине (2008) грузинка завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета. Нино Салуквадзе за свою карьеру шесть раз становилась чемпионкой мира.На III Европейских играх, прошедших в 2023 году в Кракове, Салуквадзе заняла четвертое место в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров и тем самым квалифицировалась на Олимпиаду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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