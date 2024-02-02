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Народные приметы на Максимов день 2024: что нельзя делать 3 февраля?
Народные приметы на Максимов день 2024: что нельзя делать 3 февраля?
Православная церковь 3 февраля поминает преподобного Максима Исповедника, которого называют "подлинным отцом византийского богословия" 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T12:01+0400
2024-02-02T12:01+0400
2024-02-02T12:16+0400
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В народном календаре 3 февраля называют Максимов день, а также Максим-утешитель и Максим-исповедник. Что нельзя делать в Максимов день и о народных приметах 3 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Максимов день нельзя отпускать голодным кого-либо, перешагнувшего через порог вашего дома, иначе в нем поселятся нищета и голод. Нельзя 3 февраля заниматься рукодельем, особенно пришивать пуговицы – это плохая примета, избавиться от старых проблем не удастся. В Максимов день нельзя ссориться и ругаться, особенно с родными – по приметам помириться будет крайне сложно. Есть примета, что отказывать в помощи 3 февраля нельзя – можно самому оказаться в бедственном положении. По народным приметам нельзя в Максимов день давать соль взаймы – вместе с приправой можно отдать семейное благополучие. Народные приметы По народным приметам, если супруги, взявшись в Максимов день за руки, стряхнут с дерева, которое растет в их дворе, снег, то они будут процветать и жить счастливо. Урожай пшеницы ожидается богатый, если 3 февраля Луна будет видна через тучи, ну а если небо в эту ночь ясное и звездное – по приметам амбары практически могут оказаться пустыми. Ожидаются затяжные заморозки, если погода в Максимов день ясная, а если небо покрыто тучами – это верная примета, что грибов и ягод будет очень много. По народным приметам, если в Максимов день сделать доброе дело, то добро вернется обязательно. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , общество
справки , религия , общество
Народные приметы на Максимов день 2024: что нельзя делать 3 февраля?
12:01 02.02.2024 (обновлено: 12:16 02.02.2024)
Православная церковь 3 февраля поминает преподобного Максима Исповедника, которого называют "подлинным отцом византийского богословия"
В народном календаре 3 февраля называют Максимов день, а также Максим-утешитель и Максим-исповедник.
Что нельзя делать в Максимов день и о народных приметах 3 февраля, читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам в Максимов день нельзя отпускать голодным кого-либо, перешагнувшего через порог вашего дома, иначе в нем поселятся нищета и голод.
Нельзя 3 февраля заниматься рукодельем, особенно пришивать пуговицы – это плохая примета, избавиться от старых проблем не удастся.
В Максимов день нельзя ссориться и ругаться, особенно с родными – по приметам помириться будет крайне сложно.
Есть примета, что отказывать в помощи 3 февраля нельзя – можно самому оказаться в бедственном положении.
По народным приметам нельзя в Максимов день давать соль взаймы – вместе с приправой можно отдать семейное благополучие.
По народным приметам, если супруги, взявшись в Максимов день за руки, стряхнут с дерева, которое растет в их дворе, снег, то они будут процветать и жить счастливо.
Урожай пшеницы ожидается богатый, если 3 февраля Луна будет видна через тучи, ну а если небо в эту ночь ясное и звездное – по приметам амбары практически могут оказаться пустыми.
Ожидаются затяжные заморозки, если погода в Максимов день ясная, а если небо покрыто тучами – это верная примета, что грибов и ягод будет очень много.
По народным приметам, если в Максимов день сделать доброе дело, то добро вернется обязательно.
Материал подготовлен на основе открытых источников