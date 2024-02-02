https://sputnik-georgia.ru/20240202/narodnye-primety-na-maksimov-den-2024-chto-nelzya-delat-3-fevralya-286057433.html

Народные приметы на Максимов день 2024: что нельзя делать 3 февраля?

Народные приметы на Максимов день 2024: что нельзя делать 3 февраля?

Православная церковь 3 февраля поминает преподобного Максима Исповедника, которого называют "подлинным отцом византийского богословия" 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T12:01+0400

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В народном календаре 3 февраля называют Максимов день, а также Максим-утешитель и Максим-исповедник. Что нельзя делать в Максимов день и о народных приметах 3 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Максимов день нельзя отпускать голодным кого-либо, перешагнувшего через порог вашего дома, иначе в нем поселятся нищета и голод. Нельзя 3 февраля заниматься рукодельем, особенно пришивать пуговицы – это плохая примета, избавиться от старых проблем не удастся. В Максимов день нельзя ссориться и ругаться, особенно с родными – по приметам помириться будет крайне сложно. Есть примета, что отказывать в помощи 3 февраля нельзя – можно самому оказаться в бедственном положении. По народным приметам нельзя в Максимов день давать соль взаймы – вместе с приправой можно отдать семейное благополучие. Народные приметы По народным приметам, если супруги, взявшись в Максимов день за руки, стряхнут с дерева, которое растет в их дворе, снег, то они будут процветать и жить счастливо. Урожай пшеницы ожидается богатый, если 3 февраля Луна будет видна через тучи, ну а если небо в эту ночь ясное и звездное – по приметам амбары практически могут оказаться пустыми. Ожидаются затяжные заморозки, если погода в Максимов день ясная, а если небо покрыто тучами – это верная примета, что грибов и ягод будет очень много. По народным приметам, если в Максимов день сделать доброе дело, то добро вернется обязательно. Материал подготовлен на основе открытых источников

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