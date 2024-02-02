https://sputnik-georgia.ru/20240202/pokupkoy-kvaratskheliya-zainteresovalsya-londonskiy-arsenal-286038057.html
Покупкой Кварацхелия заинтересовался лондонский "Арсенал"
Покупкой Кварацхелия заинтересовался лондонский "Арсенал"
По данным СМИ, хотя Кварацхелия и является лучшим игроком прошлого сезона серии А, его зарплата одна из самых низких в "Наполи" 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T10:31+0400
2024-02-02T10:31+0400
2024-02-02T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к грузинскому вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия после того, как в итальянских СМИ распространилась новость о том, что футболист не может договориться с клубом по поводу нового контракта, сообщило издание "Football Transfers". Руководство футбольного клуба "Наполи" 30 января предложило Кварацхелия продлить контракт с партинопейцами, а также увеличить зарплату почти в четыре раза до 4 миллионов евро, но получило отказ. По данным СМИ, хотя Кварацхелия и является лучшим игроком прошлого сезона серии А, его зарплата одна из самых низких в "Наполи"– всего 1,2 млн евро в год. В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в серии А, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Следующий матч Кварацхелия проведет против "Вероны" 4 февраля. Кварацхелия перешел в "Наполи" в 2022 году и был признан самым ценным игроком [MVP] чемпионата Италии сезона 2022/23, а также лучшим молодым игроком Лиги чемпионов за тот же сезон. При этом Кварацхелия является одним из самых низкооплачиваемых игроков итальянского клуба. Футболисты его статуса обычно зарабатывают гораздо больше. К примеру, нигерийский нападающий Виктор Осимхен получает до 10 млн. Контракт Кварацхелия рассчитан до лета 2027 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия
спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия
Покупкой Кварацхелия заинтересовался лондонский "Арсенал"
По данным СМИ, хотя Кварацхелия и является лучшим игроком прошлого сезона серии А, его зарплата одна из самых низких в "Наполи"
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к грузинскому вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия после того, как в итальянских СМИ распространилась новость о том, что футболист не может договориться с клубом по поводу нового контракта, сообщило издание "Football Transfers".
Руководство футбольного клуба "Наполи" 30 января предложило Кварацхелия продлить контракт с партинопейцами, а также увеличить зарплату почти в четыре раза до 4 миллионов евро, но получило отказ.
По данным СМИ, хотя Кварацхелия и является лучшим игроком прошлого сезона серии А, его зарплата одна из самых низких в "Наполи"– всего 1,2 млн евро в год.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в серии А, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Следующий матч Кварацхелия проведет против "Вероны" 4 февраля.
Кварацхелия перешел в "Наполи" в 2022 году и был признан самым ценным игроком [MVP] чемпионата Италии сезона 2022/23, а также лучшим молодым игроком Лиги чемпионов за тот же сезон.
При этом Кварацхелия является одним из самых низкооплачиваемых игроков итальянского клуба. Футболисты его статуса обычно зарабатывают гораздо больше. К примеру, нигерийский нападающий Виктор Осимхен получает до 10 млн.
Контракт Кварацхелия рассчитан до лета 2027 года.