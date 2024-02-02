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https://sputnik-georgia.ru/20240202/predsedatelya-assotsiatsii-avtorskikh-prav-gruzii-podozrevaetsya-v-prisvoenie-sredstv-286075796.html
Председатель Ассоциации авторских прав Грузии подозревается в присвоении средств
Председатель Ассоциации авторских прав Грузии подозревается в присвоении средств
Преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет 02.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Следственное управление Следственной службы Минфина расследует возможное присвоение председателем Ассоциации авторских прав Грузии крупной суммы средств, принадлежащих авторам-исполнителям. В целях установления фактических обстоятельств, необходимых для выяснения ситуации по делу, проводятся соответствующие следственные действия. Расследование ведется по статье "Присвоение или растрата", которая подразумевает противоправные присвоения чужих вещей либо имущественных прав, если эти вещи или имущественные права находились в правомерном владении или ведении присвоившего или растратившего лица". Преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, общество, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, общество, следственная служба минфина грузии

Председатель Ассоциации авторских прав Грузии подозревается в присвоении средств

21:52 02.02.2024 (обновлено: 22:19 02.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Следственное управление Следственной службы Минфина расследует возможное присвоение председателем Ассоциации авторских прав Грузии крупной суммы средств, принадлежащих авторам-исполнителям.
В целях установления фактических обстоятельств, необходимых для выяснения ситуации по делу, проводятся соответствующие следственные действия.
Расследование ведется по статье "Присвоение или растрата", которая подразумевает противоправные присвоения чужих вещей либо имущественных прав, если эти вещи или имущественные права находились в правомерном владении или ведении присвоившего или растратившего лица".
Преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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