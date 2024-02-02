https://sputnik-georgia.ru/20240202/predsedatelya-assotsiatsii-avtorskikh-prav-gruzii-podozrevaetsya-v-prisvoenie-sredstv-286075796.html

Председатель Ассоциации авторских прав Грузии подозревается в присвоении средств

Председатель Ассоциации авторских прав Грузии подозревается в присвоении средств

Преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T21:52+0400

2024-02-02T21:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Следственное управление Следственной службы Минфина расследует возможное присвоение председателем Ассоциации авторских прав Грузии крупной суммы средств, принадлежащих авторам-исполнителям. В целях установления фактических обстоятельств, необходимых для выяснения ситуации по делу, проводятся соответствующие следственные действия. Расследование ведется по статье "Присвоение или растрата", которая подразумевает противоправные присвоения чужих вещей либо имущественных прав, если эти вещи или имущественные права находились в правомерном владении или ведении присвоившего или растратившего лица". Преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, общество, следственная служба минфина грузии