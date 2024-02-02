Проспект Церетели срочно отремонтировали за две недели – фото
Ремонт проспекта Церетели это болезненный вопрос для мэрии Тбилиси.
Ремонт проспекта Церетели это болезненный вопрос для мэрии Тбилиси.
Работы на проспекте затянулись по вине прежних подрядчиков.
Работы на проспекте затянулись по вине прежних подрядчиков.
А мэрия Тбилиси обещала, что в конце января проспект будет сдан в эксплуатацию.
А мэрия Тбилиси обещала, что в конце января проспект будет сдан в эксплуатацию.
В итоге мэр Тбилиси лично пообещал, что за указанный срок на всем проспекте будет уложен новый асфальт.
В итоге мэр Тбилиси лично пообещал, что за указанный срок на всем проспекте будет уложен новый асфальт.
Как заявил мэр Каха Каладзе, будут задействованы новые строительные компании.
Как заявил мэр Каха Каладзе, будут задействованы новые строительные компании.
Прежние подрядчики, не выполнившие работу в срок,
попали в черный список.
Прежние подрядчики, не выполнившие работу в срок,
попали в черный список.
В итоге темпы работ значительно ускорились.
В итоге темпы работ значительно ускорились.
Проспект срочно доделывали и днем, и ночью. Работы шли круглосуточно.
Проспект срочно доделывали и днем, и ночью. Работы шли круглосуточно.
Помимо замены труб и коммуникаций, на проспекте Церетели были установлены новые подземные мусорные контейнеры.
Помимо замены труб и коммуникаций, на проспекте Церетели были установлены новые подземные мусорные контейнеры.
Согласно плану, на одной из главных улиц города также появились новые выделенные линии для автобусов.
Согласно плану, на одной из главных улиц города также появились новые выделенные линии для автобусов.
Автобусные остановки теперь будут расположены в центре проспекта.
Автобусные остановки теперь будут расположены в центре проспекта.
Правда, так будет не везде и некоторые остановки останутся и на своем обычном месте.
Правда, так будет не везде и некоторые остановки останутся и на своем обычном месте.
Асфальт на проспекте уложен в три слоя.
Асфальт на проспекте уложен в три слоя.
Автомобилисты довольны – почти год вся дорога на проспекте была разрыта и тут были огромные пробки.
Автомобилисты довольны – почти год вся дорога на проспекте была разрыта и тут были огромные пробки.
Но работы предстоит еще много.
Но работы предстоит еще много.
Надо довести до конца ремонт дороги и тротуаров.
Надо довести до конца ремонт дороги и тротуаров.
На проспекте Церетели также появится множество новых газонов и зеленых зон.
На проспекте Церетели также появится множество новых газонов и зеленых зон.
Обновлено дорожное покрытие и у стадиона "Динамо Арена".
Обновлено дорожное покрытие и у стадиона "Динамо Арена".
На полное завершение всех работ городские власти планируют дать строительным компаниям еще два месяца.
На полное завершение всех работ городские власти планируют дать строительным компаниям еще два месяца.
К концу марта проспект Церетели должен быть полностью обновлен.
К концу марта проспект Церетели должен быть полностью обновлен.
На проспекте сделают новую разметку, появятся также выделенные линии для двухколесного транспорта и новое освещение.
На проспекте сделают новую разметку, появятся также выделенные линии для двухколесного транспорта и новое освещение.