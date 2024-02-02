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Проспект Церетели срочно отремонтировали за две недели – фото

Проспект Церетели срочно отремонтировали за две недели – фото

Мэр Тбилиси сдержал обещание и 1 февраля по проспекту Церетели в центре города поехали машины в обычном режиме по обеим сторонам проезжей части. Смотрите в... 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T14:24+0400

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Нескольким строительным компаниям было поручено менее чем за две недели привести в порядок проезжую часть и доделать работы, которые не успели прежние подрядчики.

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