Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240202/prospekt-tsereteli-srochno-otremontirovali-za-dve-nedeli---foto-286068313.html
Проспект Церетели срочно отремонтировали за две недели – фото
Проспект Церетели срочно отремонтировали за две недели – фото
Мэр Тбилиси сдержал обещание и 1 февраля по проспекту Церетели в центре города поехали машины в обычном режиме по обеим сторонам проезжей части. Смотрите в... 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T14:24+0400
2024-02-02T15:21+0400
грузия
тбилиси
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
акакий церетели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286030900_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_76e45c92bdf90b9ab9e66894b19763c5.jpg
Нескольким строительным компаниям было поручено менее чем за две недели привести в порядок проезжую часть и доделать работы, которые не успели прежние подрядчики.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286030900_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_20742ad65c075d9b8fb359f7b8897dec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акакий церетели, фото
грузия, тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акакий церетели, фото

Проспект Церетели срочно отремонтировали за две недели – фото

14:24 02.02.2024 (обновлено: 15:21 02.02.2024)
Подписаться
Мэр Тбилиси сдержал обещание и 1 февраля по проспекту Церетели в центре города поехали машины в обычном режиме по обеим сторонам проезжей части. Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит проспект
Нескольким строительным компаниям было поручено менее чем за две недели привести в порядок проезжую часть и доделать работы, которые не успели прежние подрядчики.
© photo: Sputnik / Stringer

Ремонт проспекта Церетели это болезненный вопрос для мэрии Тбилиси.

Ремонт проспекта Церетели это болезненный вопрос для мэрии Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Ремонт проспекта Церетели это болезненный вопрос для мэрии Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Работы на проспекте затянулись по вине прежних подрядчиков.

Работы на проспекте затянулись по вине прежних подрядчиков. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Работы на проспекте затянулись по вине прежних подрядчиков.

© photo: Sputnik / Stringer

А мэрия Тбилиси обещала, что в конце января проспект будет сдан в эксплуатацию.

А мэрия Тбилиси обещала, что в конце января проспект будет сдан в эксплуатацию. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

А мэрия Тбилиси обещала, что в конце января проспект будет сдан в эксплуатацию.

© photo: Sputnik / Stringer

В итоге мэр Тбилиси лично пообещал, что за указанный срок на всем проспекте будет уложен новый асфальт.

В итоге мэр Тбилиси лично пообещал, что за указанный срок на всем проспекте будет уложен новый асфальт. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

В итоге мэр Тбилиси лично пообещал, что за указанный срок на всем проспекте будет уложен новый асфальт.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявил мэр Каха Каладзе, будут задействованы новые строительные компании.

Как заявил мэр Каха Каладзе, будут задействованы новые строительные компании. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявил мэр Каха Каладзе, будут задействованы новые строительные компании.

© photo: Sputnik / Stringer

Прежние подрядчики, не выполнившие работу в срок,

попали в черный список.

Прежние подрядчики, не выполнившие работу в срок, попали в черный список. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Прежние подрядчики, не выполнившие работу в срок,

попали в черный список.

© photo: Sputnik / Stringer

В итоге темпы работ значительно ускорились.

В итоге темпы работ значительно ускорились. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

В итоге темпы работ значительно ускорились.

© photo: Sputnik / Stringer

Проспект срочно доделывали и днем, и ночью. Работы шли круглосуточно.

Проспект срочно доделывали и днем, и ночью. Работы шли круглосуточно. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Проспект срочно доделывали и днем, и ночью. Работы шли круглосуточно.

© photo: Sputnik / Stringer

Помимо замены труб и коммуникаций, на проспекте Церетели были установлены новые подземные мусорные контейнеры.

Помимо замены труб и коммуникаций, на проспекте Церетели были установлены новые подземные мусорные контейнеры. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Помимо замены труб и коммуникаций, на проспекте Церетели были установлены новые подземные мусорные контейнеры.

© photo: Sputnik / Stringer

Согласно плану, на одной из главных улиц города также появились новые выделенные линии для автобусов.

Согласно плану, на одной из главных улиц города также появились новые выделенные линии для автобусов. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Согласно плану, на одной из главных улиц города также появились новые выделенные линии для автобусов.

© photo: Sputnik / Stringer

Автобусные остановки теперь будут расположены в центре проспекта.

Автобусные остановки теперь будут расположены в центре проспекта. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Автобусные остановки теперь будут расположены в центре проспекта.

© photo: Sputnik / Stringer

Правда, так будет не везде и некоторые остановки останутся и на своем обычном месте.

Правда, так будет не везде и некоторые остановки останутся и на своем обычном месте. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Правда, так будет не везде и некоторые остановки останутся и на своем обычном месте.

© photo: Sputnik / Stringer

Асфальт на проспекте уложен в три слоя.

Асфальт на проспекте уложен в три слоя. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Асфальт на проспекте уложен в три слоя.

© photo: Sputnik / Stringer

Автомобилисты довольны – почти год вся дорога на проспекте была разрыта и тут были огромные пробки.

Автомобилисты довольны – почти год вся дорога на проспекте была разрыта и тут были огромные пробки. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Автомобилисты довольны – почти год вся дорога на проспекте была разрыта и тут были огромные пробки.

© photo: Sputnik / Stringer

Но работы предстоит еще много.

Но работы предстоит еще много. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Но работы предстоит еще много.

© photo: Sputnik / Stringer

Надо довести до конца ремонт дороги и тротуаров.

Надо довести до конца ремонт дороги и тротуаров. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Надо довести до конца ремонт дороги и тротуаров.

© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте Церетели также появится множество новых газонов и зеленых зон.

На проспекте Церетели также появится множество новых газонов и зеленых зон. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте Церетели также появится множество новых газонов и зеленых зон.

© photo: Sputnik / Stringer

Обновлено дорожное покрытие и у стадиона "Динамо Арена".

Обновлено дорожное покрытие и у стадиона &quot;Динамо Арена&quot;. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Обновлено дорожное покрытие и у стадиона "Динамо Арена".

© photo: Sputnik / Stringer

На полное завершение всех работ городские власти планируют дать строительным компаниям еще два месяца.

На полное завершение всех работ городские власти планируют дать строительным компаниям еще два месяца. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

На полное завершение всех работ городские власти планируют дать строительным компаниям еще два месяца.

© photo: Sputnik / Stringer

К концу марта проспект Церетели должен быть полностью обновлен.

К концу марта проспект Церетели должен быть полностью обновлен. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

К концу марта проспект Церетели должен быть полностью обновлен.

© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте сделают новую разметку, появятся также выделенные линии для двухколесного транспорта и новое освещение.

На проспекте сделают новую разметку, появятся также выделенные линии для двухколесного транспорта и новое освещение. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте сделают новую разметку, появятся также выделенные линии для двухколесного транспорта и новое освещение.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0