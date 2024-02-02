https://sputnik-georgia.ru/20240202/putin-sravnil-oruzhie-rossii-i-nato-286075114.html

Путин сравнил оружие России и НАТО

Путин сравнил оружие России и НАТО

Российские вооружение и техника хорошо зарекомендовали себя на поле боя в условиях ведения современных вооруженных конфликтов 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T19:48+0400

2024-02-02T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Новейшее российское вооружение превосходит иностранные аналоги, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, современное оружие Североатлантического альянса превосходит аналоги вооружения советской эпохи, но не во всех случаях.Владимир Путин пояснил, что имеет в виду российские ракеты, бронетехнику и вообще все вооружение, которое применяется в боевых условиях.При этом российский лидер отметил, что сотрудники оборонной промышленности сумели обеспечить не только высокое качество своей продукции, но и обеспечить необходимые объемы производства.После чего добавил, что кратно выросло производство бронезащиты для солдат и обмундирования. Увеличился выпуск бронетехники, авиации, ракет, а также высокоточного оружия.При этом он обратил внимание, что оружейники в случае необходимости выезжают на места боев, чтобы оценить, как себя ведет техника или оружие, чтобы сделать необходимые коррективы.По мнению российского президента, подобная работа является ничем иным, как героизмом. Поэтому страна прикладывает все усилия, чтобы обеспечить оборонку всем необходимым для работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, владимир путин, нато, политика