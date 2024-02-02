https://sputnik-georgia.ru/20240202/red-wings-zapuskaet-modernizirovannyy-tu-214-dlya-poletov-v-gruziyu-286060621.html

Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию

Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию

Red Wings выполняет рейсы в три грузинских города – Тбилиси, Батуми, Кутаиси 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T13:47+0400

2024-02-02T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запускает пассажирские рейсы на модернизированном Ту-214, первые полеты на нем состоятся в грузинский курортный город Батуми, Сочи, Ереван и Тель-Авив, говорится в сообщении компании. Дальность полета Ту-214 с полной пассажирской загрузкой достигает 5 200 километров, а максимальная (при меньшей загрузке) может превышать 7 000 километров. Для сравнения, дальность перелета SuperJet 100 составляет соответственно 3 050 километров и 4 600 километров. В 2024 году Red Wings ожидает также получить Ту-204, уже эксплуатировавшийся ранее компанией в 2008-2018 годах, после чего он был передан на хранение, а сейчас проходит аналогичный процесс модернизации. По словам заместителя гендиректора по управлению флотом Red Wings Екатерины Рухловой, после модернизации фактически был получен новый самолет с абсолютно новым салоном в одноклассной компоновке на 194 кресла. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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