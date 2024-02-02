https://sputnik-georgia.ru/20240202/veter-dozhd-i-sneg--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-286069462.html

Ветер, дождь и снег – погода в Грузии ухудшится

Ветер, дождь и снег – погода в Грузии ухудшится

Между тем, в большинстве районов Грузии сохранится плюсовая температура 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T15:27+0400

2024-02-02T15:27+0400

2024-02-02T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды до 6 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозам синоптиков, до 6 февраля в большей части Западной Грузии в некоторых районах Восточной Грузии ожидаются осадки. В Тбилиси ожидается погода без осадков. В конце дня 5 февраля ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до +7...+9 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 6 февраля ожидается временами дождь. В конце дня 5 февраля ожидается сильный ветер юго-западного направления. Температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) до 6 февраля временами ожидается дождь. В конце дня 5 февраля ожидается сильный ветер западного направления. Температура воздуха прогреется до +9...+11 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) временами ожидаются осадки. Температура воздуха прогреется до +5...+7 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается временами снег. Температура воздуха составит -1...+1 градуса тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) до 6 февраля временами ожидаются осадки. В конце дня 5 февраля синоптики прогнозируют сильный ветер западного направления. Температура воздуха прогреется до +6...+8 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 6 февраля в основном ожидается погода без осадков. А в конце дня 5 февраля синоптики прогнозируют сильный ветер западного направления. Температура воздуха прогреется до +6...+8 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) до 6 февраля в некоторых местах ожидается снег. Температура воздуха прогреется до 0...+5 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) в некоторых местах ожидается снег и метель. Температура воздуха упадет до -5...0 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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