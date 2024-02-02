https://sputnik-georgia.ru/20240202/vuchich-zaprosil-zasedaniya-sovbeza-oon-iz-za-situatsii-v-kosovo-286076488.html
Вучич запросил заседания Совбеза ООН из-за ситуации в Косово
Вучич запросил заседания Совбеза ООН из-за ситуации в Косово
Речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, заявил президент Сербии 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T23:12+0400
2024-02-02T23:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что написал письма лидерам стран-членов ЕС и Совбеза ООН, включая РФ и КНР, о провокационных шагах Приштины и запрашивает проведения срочного заседания СБ по вопросу Косово и Метохии. Силовики самопровозглашенной республики Косово в пятницу вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края, заявила Канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии. Косовоалбанские силовики в ходе операции провели обыски и вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов в этих районах и закрыли там сербские поликлиники и аптеки. Президент Сербии указал, что речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, как и в связи с отказом от хождения сербского динара в Косово и Метохии (КиМ). Он уточнил, что в тексте писем перечисляет односторонние шаги Приштины по эскалации в крае за последние 2,5 года и запрашивает специальное заседание Совбеза ООН. Ранее он высказал надежду на то, что Запад поможет отстоять права сербов в Косово и Метохии. По его словам, косовоалбанские власти в Приштине в 2002 году незаконно ввели евро как свою валюту, без согласования с ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, косово, сербия, александр вучич, оон, совбез оон
в мире, новости, политика, косово, сербия, александр вучич, оон, совбез оон
Вучич запросил заседания Совбеза ООН из-за ситуации в Косово
23:12 02.02.2024 (обновлено: 23:49 02.02.2024)
Речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, заявил президент Сербии
ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что написал письма лидерам стран-членов ЕС и Совбеза ООН, включая РФ и КНР, о провокационных шагах Приштины и запрашивает проведения срочного заседания СБ по вопросу Косово и Метохии.
Силовики самопровозглашенной республики Косово в пятницу вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края, заявила Канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии.
Косовоалбанские силовики в ходе операции провели обыски и вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов в этих районах и закрыли там сербские поликлиники и аптеки.
Президент Сербии указал, что речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, как и в связи с отказом от хождения сербского динара в Косово и Метохии (КиМ).
"Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ, но каждое из них персонализовано, каждое я писал лично и подписал. В понедельник их получат все представители стран-членов ЕС и представители структур ЕС, но получат и президенты и премьеры всех стран-членов Совбеза ООН, включая РФ и КНР, которых мы в консультациях уведомили о своем беспокойстве в связи с ситуацией в Косово и Метохии", – заявил Вучич в обращении в пятницу.
Он уточнил, что в тексте писем перечисляет односторонние шаги Приштины по эскалации в крае за последние 2,5 года и запрашивает специальное заседание Совбеза ООН.
"Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец", – указал Вучич и добавил, что сербский спецпред в ООН подаст заявку на срочное заседание в понедельник, 5 февраля.
Ранее он высказал надежду на то, что Запад поможет отстоять права сербов в Косово и Метохии. По его словам, косовоалбанские власти в Приштине в 2002 году незаконно ввели евро как свою валюту, без согласования с ЕС.