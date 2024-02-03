https://sputnik-georgia.ru/20240203/ekspert-gruziya-dolzhna-vybrat-mezhdu-zapadom-i-rossiey---video-286083751.html

Эксперт: Грузия должна выбрать между Западом и Россией - видео

Эксперт: Грузия должна выбрать между Западом и Россией - видео

Сможет ли Грузия балансировать между интересами Запада и России? Чье влияние в регионе окажется сильнее? Что делать руководству Грузии? Смотрите в видео мнение... 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T19:14+0400

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США и НАТО не заинтересованы в мире и стабильности на Южном Кавказе и хотели бы натравить страны региона на Россию. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Смогут ли США заставить Грузию воевать с Россией? Смотрите видео.

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