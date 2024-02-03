https://sputnik-georgia.ru/20240203/ekspert-gruziya-dolzhna-vybrat-mezhdu-zapadom-i-rossiey---video-286083751.html
Эксперт: Грузия должна выбрать между Западом и Россией - видео
Эксперт: Грузия должна выбрать между Западом и Россией - видео
Сможет ли Грузия балансировать между интересами Запада и России? Чье влияние в регионе окажется сильнее? Что делать руководству Грузии? Смотрите в видео мнение... 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T19:14+0400
2024-02-03T19:14+0400
2024-02-03T19:14+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/03/286083578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cfb75c0f8a5ecd557d4e65066e53517.jpg
США и НАТО не заинтересованы в мире и стабильности на Южном Кавказе и хотели бы натравить страны региона на Россию. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Смогут ли США заставить Грузию воевать с Россией? Смотрите видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/03/286083578_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_affeb465a2e8e516387ffb75d5458065.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
Эксперт: Грузия должна выбрать между Западом и Россией - видео
Сможет ли Грузия балансировать между интересами Запада и России? Чье влияние в регионе окажется сильнее? Что делать руководству Грузии? Смотрите в видео мнение российского эксперта.
США и НАТО не заинтересованы в мире и стабильности на Южном Кавказе и хотели бы натравить страны региона на Россию. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Смогут ли США заставить Грузию воевать с Россией? Смотрите видео.