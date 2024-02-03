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Georgian Airways начнет летать из Батуми в Москву
Georgian Airways начнет летать из Батуми в Москву
Рейсы будут выполняться три раза в неделю 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T22:59+0400
2024-02-03T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 февр — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению прямых рейсов из черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) в Москву.Согласно информации, опубликованной на сайте авиакомпании, рейсы из Батуми в столицу России будут выполняться со 2 апреля 2024 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.На апрель стоимость перелета начинается от 832 лари (более 310 долларов).На данный момент Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, а также в Санкт-Петербург.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, батуми, москва, тбилиси, georgian airways, грузино-российские отношения, анонсы
туризм, грузия, новости, батуми, москва, тбилиси, georgian airways, грузино-российские отношения, анонсы
Georgian Airways начнет летать из Батуми в Москву
22:59 03.02.2024 (обновлено: 00:50 04.02.2024)
Рейсы будут выполняться три раза в неделю
ТБИЛИСИ, 3 февр — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению прямых рейсов из черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) в Москву.
Согласно информации
, опубликованной на сайте авиакомпании, рейсы из Батуми в столицу России будут выполняться со 2 апреля 2024 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
На апрель стоимость перелета начинается от 832 лари (более 310 долларов).
На данный момент Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, а также в Санкт-Петербург.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.