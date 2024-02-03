https://sputnik-georgia.ru/20240203/georgian-airways-nachnet-letat-iz-batumi-v-moskvu-286086856.html

Georgian Airways начнет летать из Батуми в Москву

Georgian Airways начнет летать из Батуми в Москву

Рейсы будут выполняться три раза в неделю 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T22:59+0400

2024-02-03T22:59+0400

2024-02-04T00:50+0400

туризм

грузия

новости

батуми

москва

тбилиси

georgian airways

грузино-российские отношения

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24122/44/241224484_36:0:1064:578_1920x0_80_0_0_23d5176a08d9c65374c4e9e9b26f5ab4.jpg

ТБИЛИСИ, 3 февр — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению прямых рейсов из черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) в Москву.Согласно информации, опубликованной на сайте авиакомпании, рейсы из Батуми в столицу России будут выполняться со 2 апреля 2024 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.На апрель стоимость перелета начинается от 832 лари (более 310 долларов).На данный момент Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, а также в Санкт-Петербург.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

москва

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, батуми, москва, тбилиси, georgian airways, грузино-российские отношения, анонсы