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Как изменились цены в Грузии за год – последние данные
Как изменились цены в Грузии за год – последние данные
Годовая инфляция в январе 2024 года в Грузии составила 0% при целевом показателе 3% 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T19:30+0400
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Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: мебель и предметы быта, здравоохранение, продукты и безалкогольные напитки.Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
Как изменились цены в Грузии за год – последние данные
19:30 03.02.2024 (обновлено: 20:24 03.02.2024)
Годовая инфляция в январе 2024 года в Грузии составила 0% при целевом показателе 3%
Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: мебель и предметы быта, здравоохранение, продукты и безалкогольные напитки.
Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.
Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.