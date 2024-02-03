https://sputnik-georgia.ru/20240203/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii-za-god--poslednie-dannye-286082283.html

Как изменились цены в Грузии за год – последние данные

Как изменились цены в Грузии за год – последние данные

Годовая инфляция в январе 2024 года в Грузии составила 0% при целевом показателе 3% 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T19:30+0400

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Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: мебель и предметы быта, здравоохранение, продукты и безалкогольные напитки.Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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