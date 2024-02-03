https://sputnik-georgia.ru/20240203/kakoy-rossiyskiy-multfilm-vpervye-sobral-v-prokate-1-mlrd-rubley-286082740.html

Какой российский мультфильм впервые собрал в прокате 1 млрд рублей

Какой российский мультфильм впервые собрал в прокате 1 млрд рублей

Впервые миллиардный рубеж достиг отечественный анимационный фильм 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T17:58+0400

2024-02-03T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Анимационный фильм "Три Богатыря и Пуп Земли" собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, и это первый случай в истории российского кинопроката, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Вольга". По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, фильм уже собрал 1 000 811 820 рублей. Кинокомпания "Вольга" выпустила "Три Богатыря и Пуп Земли" 28 декабря, напомнили в пресс-службе. В 2024 году исполняется 20 лет "богатырской франшизе": первый мультфильм "Алеша Попович и Тугарин Змей" вышел в декабре 2004 года. Кроме того, 25-летний юбилей отмечает анимационная студия "Мельница", которая выпустила такие анимационные фильмы, как "Иван Царевич и Серый Волк" и "Лунтик". "Три богатыря" – самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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