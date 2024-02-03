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Китай отправил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
Китай отправил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ) вывел Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой Центральное... 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ) вывел Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в субботу утром специалистами космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун.Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту девять спутников, среди которых был и аппарат с искусственным интеллектом. Аппарат, получивший название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), разработан компанией Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань. Он является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Спутник будет иметь возможности удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей. Вместе с тем ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, а также спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20". Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Китай отправил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
22:04 03.02.2024 (обновлено: 23:25 03.02.2024) ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik.
Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ) вывел Китай, сообщает РИА Новости
со ссылкой Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся в субботу утром специалистами космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун.
Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту девять спутников, среди которых был и аппарат с искусственным интеллектом.
Аппарат, получивший название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), разработан компанией Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань. Он является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите.
Спутник будет иметь возможности удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.
Вместе с тем ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, а также спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20".
Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.