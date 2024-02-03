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Лесные пожары в Чили – есть погибшие и пострадавшие
Лесные пожары в Чили – есть погибшие и пострадавшие
Пожары в Чили регистрируются почти каждый год, причиной их возникновения обычно бывает сильная жара и человеческий фактор 03.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Десять человек погибли и 28 получили ожоги в результате лесных пожаров в Чили, сообщает радио Biobiochile со ссылкой на регионального представителя президента Софию Гонсалес Кортес. Лесные пожары бушуют в регионе Вальпараисо на территории в 7,8 тысячи гектар. Они регистрируются почти каждый год, причиной возникновения пожаров обычно бывает сильная жара и человеческий фактор. В региональном Минздраве добавили, что в больницы с ожогами были доставлены 28 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лесные пожары в Чили – есть погибшие и пострадавшие
13:03 03.02.2024 (обновлено: 14:14 03.02.2024)
Пожары в Чили регистрируются почти каждый год, причиной их возникновения обычно бывает сильная жара и человеческий фактор
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Десять человек погибли и 28 получили ожоги в результате лесных пожаров в Чили, сообщает радио Biobiochile со ссылкой на регионального представителя президента Софию Гонсалес Кортес.
Лесные пожары бушуют в регионе Вальпараисо на территории в 7,8 тысячи гектар. Они регистрируются почти каждый год, причиной возникновения пожаров обычно бывает сильная жара и человеческий фактор.
"В соответствии с предварительной информацией, предоставленной карабинерами, около десяти человек погибли", – приводит СМИ ее слова.
В региональном Минздраве добавили, что в больницы с ожогами были доставлены 28 человек.