https://sputnik-georgia.ru/20240203/lesnye-pozhary-v-chili---est-pogibshie-i-postradavshie-286080790.html

Лесные пожары в Чили – есть погибшие и пострадавшие

Лесные пожары в Чили – есть погибшие и пострадавшие

Пожары в Чили регистрируются почти каждый год, причиной их возникновения обычно бывает сильная жара и человеческий фактор 03.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Десять человек погибли и 28 получили ожоги в результате лесных пожаров в Чили, сообщает радио Biobiochile со ссылкой на регионального представителя президента Софию Гонсалес Кортес. Лесные пожары бушуют в регионе Вальпараисо на территории в 7,8 тысячи гектар. Они регистрируются почти каждый год, причиной возникновения пожаров обычно бывает сильная жара и человеческий фактор. В региональном Минздраве добавили, что в больницы с ожогами были доставлены 28 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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