https://sputnik-georgia.ru/20240203/posledstviya-ne-ostrozhnogo-vozhdeniya-v-gruzii---v-2023-godu-zafiksirovano-50-tys-melkikh-dtp-286081268.html

Последствия неосторожного вождения в Грузии – в 2023 году зафиксировано 50 тыс. мелких ДТП

Последствия неосторожного вождения в Грузии – в 2023 году зафиксировано 50 тыс. мелких ДТП

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T15:06+0400

2024-02-03T15:06+0400

2024-02-03T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Полиция зафиксировала в Грузии в 2023 году 50 009 мелких аварий, говорится в материалах МВД.Под мелкими авариями подразумеваются ДТП, повлекшие легкий вред здоровью или повреждение груза, дороги, построек и другого имущества. Лидером по числу мелких ДТП является Тбилиси, где в 2023 году произошло 30 373 аварии. На втором месте Аджария (4 983 ДТП), а на третьем регионы Имерети, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети, где за указанный период произошло 3 581 авария. Самой частой причиной мелких аварий является небрежное вождение, нарушение правил маневра и нарушение правил парковки. Всего по этим причинам в первом квартале произошло 45 787 аварий. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, которое повлекло 1 068 мелких аварий. А вот третье место, среди причин мелких аварий, заняло нарушение правил дорожного движения пешеходами. Всего за первые три месяца зафиксировано 1 451 таких ДТП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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