https://sputnik-georgia.ru/20240203/radi-vysshey-tseli-evropa-roet-sebe-mogilu-chtoby-unichtozhit-rossiyu-286078223.html

Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию

Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию

В американских СМИ уже несколько дней бушует мини-армагеддон: крупнейшие оборонные подрядчики Пентагона хором отказываются от новых контрактов с министерством... 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T10:58+0400

2024-02-03T10:58+0400

2024-02-03T10:58+0400

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По словам представителей Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon и Northrop Grumman, они уже доедают последний доширак, защищая Америку от русских и китайцев, а взамен хотя бы небольшой прибыли несут одни сплошные убытки, замечает колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Оказывается, всему виной так называемые фиксированные контракты, в рамках которых военный подрядчик самостоятельно несет дополнительные расходы, если они вышли за пределы утвержденной Пентагоном сметы.Корпорация Boeing, дыша праведным негодованием, брякнула на стол листочки, согласно которым она понесла на проекте супер-пупер-авиазаправщика KC-46 почти десять миллиардов долларов убытков, хотя планировала положить в карман пять миллиардов. В свою очередь, Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,2 миллиарда долларов от программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Другие крупные подрядчики тоже встали в обиженную позу и сделали вид, что готовы громко хлопнуть дверью и оставить бедную Америку полностью беззащитной перед ордами Путина и Си.Широкая американская общественность вздохнула с облегчением: ну наконец этих ненасытных вампиров приструнили, теперь заживем. Но когда желающие лихорадочно пролистали все пятьдесят страниц Стратегии, на поверку оказалось, что строгое махание пальчиком в сторону обнаглевшего вконец ВПК США выразилось в срочных планах снизить для ведущих военных подрядчиков Пентагона налоги, отменить "лишний" контроль, сделать упор на долгосрочных контрактах и, главное, сделать отношения Пентагона и его подрядчиков "более предсказуемыми и гибкими". То есть теперь опять перерасходы по монструозным проектам возьмут на себя налогоплательщики.Любой человек, минимально знакомый с ситуацией, смотрел на этот спектакль, задыхаясь от смеха.В прошлом году для большого ВПК США был просто адский чес: продажи американского оружия за рубеж выросли за год на 56 процентов, а военный бюджет США на этот год вырос до рекордных 1,5 триллиона долларов (из которых порядка половины уйдет большим частным подрядчикам). Буквально до театрального скандала агентство Reuters опубликовало доклад, согласно которому "цифры показывают, что на фоне увеличивающейся глобальной нестабильности акции таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, будут расти как на дрожжах".Дело в том, что крупные частные подрядчики Пентагона увидели для себя возможность заработать не сверх-, а просто заоблачные прибыли, одновременно находясь в роли спасителей Америки. В последние годы именно Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и Northrop Grumman были в числе крупнейших корпоративных лоббистов — только в 2022 году они наняли в общей сложности 259 бывших руководящих государственных служащих, которые в итоге и помогли организовать недавний гешефтный демарш без сучка и задоринки.И конечно, теперь уже никто не вспомнит, как лихо пилились деньги на прошлые супер-проекты, которые теперь пылятся в корзине: 37 миллиардов долларов на разработку литорального боевого корабля типа Independence, 125 миллиардов долларов на программу по разработке межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, 18 миллиардов долларов на программу "Боевые системы будущего" (Future Combat Systems, FCS), почти миллиард на проект по противоторпедной защите ВМФ США и не менее 200 миллиардов долларов на проект Национальной противоракетной обороны, который обнулился в секунду после выхода на боевое дежурство российских гиперзвуковых ракет. Полный список, наверное, не поместится и в Википедии.В свое время, в 1953 году, тогдашний президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр заявил: "Мы должны остерегаться приобретения военно-промышленным комплексом необоснованного влияния, желаемого или непрошенного. Потенциал катастрофического усиления неуместной власти существует и будет сохраняться".Но их не слышат и не хотят слышать — и это, конечно, для нас хорошо.Мы будем с удовольствием следить за тем, как деньги американских налогоплательщиков вместо укрепления реальной экономической мощи США утекают на военные пузыри и откаты, а в американском обществе день за днем нарастают хаос и раздрай.Если твой враг сам себе стреляет в ногу — не нужно ему мешать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, россия, аналитика, сша, европа, джо байден, пентагон, китай, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины