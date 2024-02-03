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Сборная Грузии по футболу сыграет с Черногорией
Сборная Грузии по футболу сыграет с Черногорией
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу 9 июня 2024 года сыграет товарищеский матч с командой Черногории, сообщили в пресс-службе... 03.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу 9 июня 2024 года сыграет товарищеский матч с командой Черногории, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии.Матч состоится в Подгорице на стадионе "Градский".До товарищеского матча с Черногорией 21 марта сборная Грузии встретится с командой Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы.Играть грузинские футболисты будут без своего лидера Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.Сборная Грузии стала победителем четвертой группы дивизиона С Лиги наций и завоевала право сыграть в полуфинале плей-офф. Первое место в группе позволило Грузии сыграть мартовский матч в Тбилиси.Что касается Люксембурга, то в плей-офф сборная должна была сыграть с Турцией. Однако турки квалифицировались на Евро-2024 через традиционный отборочный цикл, и это изменило ситуацию на отборочном этапе Евро-2024. Ее место в плей-офф занял Люксембург, вышедший на второе место в группе, где играла Турция.Календарь игр плей-офф Лиги нацийПолуфиналы, 21 марта 2024 года:Грузия - ЛюксембургГреция - Казахстан.Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, черногория, тбилиси, футбол
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу 9 июня 2024 года сыграет товарищеский матч с командой Черногории, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии.
Матч состоится в Подгорице на стадионе "Градский".
До товарищеского матча с Черногорией 21 марта сборная Грузии встретится с командой Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы.
Играть грузинские футболисты будут без своего лидера Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
Сборная Грузии стала победителем четвертой группы дивизиона С Лиги наций и завоевала право сыграть в полуфинале плей-офф. Первое место в группе позволило Грузии сыграть мартовский матч в Тбилиси.
Что касается Люксембурга, то в плей-офф сборная должна была сыграть с Турцией. Однако турки квалифицировались на Евро-2024 через традиционный отборочный цикл, и это изменило ситуацию на отборочном этапе Евро-2024. Ее место в плей-офф занял Люксембург, вышедший на второе место в группе, где играла Турция.
Календарь игр плей-офф Лиги наций
Полуфиналы, 21 марта 2024 года:
Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.