https://sputnik-georgia.ru/20240203/ulitsu-v-tsentre-tbilisi-perekroyut-iz-za-povrezhdennykh-vodostokov-286076810.html

Улицу в центре Тбилиси перекроют из-за поврежденных водостоков

Улицу в центре Тбилиси перекроют из-за поврежденных водостоков

Дорога будет закрыта до 09:00 4 февраля от перекрестка улиц Марджанишвили и Чубинашвили до перекрестка улиц Марджанишвили и Читая 03.02.2024, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Для ремонта поврежденных сливов улица Коте Марджанишвили будет закрыта на сутки, информацию распространяет водораспределительная компания Georgian Water and Power. Улица Марджанишвили является основной транспортной автомобильной артерией, соединяющей район проспекта Агмашенебели с железнодорожным вокзалом. Дорога будет закрыта до 09:00 4 февраля от перекрестка улиц Марджанишвили и Чубинашвили до перекрестка улиц Марджанишвили и Читая. Движение автомобилей на этот срок будет перенесено на параллельные улицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, georgian water and power