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Улицу в центре Тбилиси перекроют из-за поврежденных водостоков
Улицу в центре Тбилиси перекроют из-за поврежденных водостоков
Дорога будет закрыта до 09:00 4 февраля от перекрестка улиц Марджанишвили и Чубинашвили до перекрестка улиц Марджанишвили и Читая 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T00:03+0400
2024-02-03T00:03+0400
2024-02-03T00:09+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Для ремонта поврежденных сливов улица Коте Марджанишвили будет закрыта на сутки, информацию распространяет водораспределительная компания Georgian Water and Power. Улица Марджанишвили является основной транспортной автомобильной артерией, соединяющей район проспекта Агмашенебели с железнодорожным вокзалом. Дорога будет закрыта до 09:00 4 февраля от перекрестка улиц Марджанишвили и Чубинашвили до перекрестка улиц Марджанишвили и Читая. Движение автомобилей на этот срок будет перенесено на параллельные улицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power
Улицу в центре Тбилиси перекроют из-за поврежденных водостоков
00:03 03.02.2024 (обновлено: 00:09 03.02.2024)
Дорога будет закрыта до 09:00 4 февраля от перекрестка улиц Марджанишвили и Чубинашвили до перекрестка улиц Марджанишвили и Читая
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Для ремонта поврежденных сливов улица Коте Марджанишвили будет закрыта на сутки, информацию распространяет водораспределительная компания Georgian Water and Power.
Улица Марджанишвили является основной транспортной автомобильной артерией, соединяющей район проспекта Агмашенебели с железнодорожным вокзалом.
Дорога будет закрыта до 09:00 4 февраля от перекрестка улиц Марджанишвили и Чубинашвили до перекрестка улиц Марджанишвили и Читая.
Движение автомобилей на этот срок будет перенесено на параллельные улицы.