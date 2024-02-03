https://sputnik-georgia.ru/20240203/v-gruzii-planiruetsya-izmenit-model-prisvoeniya-statusa-litsa-s-ovz-286081122.html
В Грузии планируется изменить модель присвоения статуса лица с ОВЗ
В Грузии планируется изменить модель присвоения статуса лица с ОВЗ
Среди основных задач – изменение медицинской модели присвоения статуса 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T14:25+0400
2024-02-03T14:25+0400
2024-02-03T16:07+0400
новости
грузия
общество
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24261/13/242611362_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cb1c6affc8a54c0588a71aacef8ef6a2.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую модель присвоения статуса лица с ОВЗ, говорится в правительственной программе, представленной в парламент Грузии. Согласно программе, основной задачей станет изменение медицинской модели присвоения статуса "лица с ограниченными возможностями" и внедрение биопсихосоциальной модели. На сегодняшний день статус лица с ограниченными возможностями устанавливается бюро медицинско-социальной экспертизы в зависимости от нарушения следующих видов дееспособности: способности самообслуживания, способности передвижения, способности к обучению, трудовой способности, ориентации во времени и пространстве, способности к самоконтролю и способности контакта с людьми. Сам статус ОВЗ делится на ярко выраженный, значительно выраженный, в целом выраженный и полностью связан с медицинскими диагнозами. На 1 января 2023 года в Грузии проживало 113 179 лиц с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24261/13/242611362_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f4342427d8484af9c0988533d8c1a7fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, парламент грузии
новости, грузия, общество, парламент грузии
В Грузии планируется изменить модель присвоения статуса лица с ОВЗ
14:25 03.02.2024 (обновлено: 16:07 03.02.2024)
Среди основных задач – изменение медицинской модели присвоения статуса
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую модель присвоения статуса лица с ОВЗ, говорится в правительственной программе, представленной в парламент Грузии.
Согласно программе, основной задачей станет изменение медицинской модели присвоения статуса "лица с ограниченными возможностями" и внедрение биопсихосоциальной модели.
На сегодняшний день статус лица с ограниченными возможностями устанавливается бюро медицинско-социальной экспертизы в зависимости от нарушения следующих видов дееспособности: способности самообслуживания, способности передвижения, способности к обучению, трудовой способности, ориентации во времени и пространстве, способности к самоконтролю и способности контакта с людьми.
Сам статус ОВЗ делится на ярко выраженный, значительно выраженный, в целом выраженный и полностью связан с медицинскими диагнозами.
На 1 января 2023 года в Грузии проживало 113 179 лиц с ОВЗ.