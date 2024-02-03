https://sputnik-georgia.ru/20240203/v-gruzii-planiruetsya-izmenit-model-prisvoeniya-statusa-litsa-s-ovz-286081122.html

В Грузии планируется изменить модель присвоения статуса лица с ОВЗ

В Грузии планируется изменить модель присвоения статуса лица с ОВЗ

Среди основных задач – изменение медицинской модели присвоения статуса 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T14:25+0400

2024-02-03T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую модель присвоения статуса лица с ОВЗ, говорится в правительственной программе, представленной в парламент Грузии. Согласно программе, основной задачей станет изменение медицинской модели присвоения статуса "лица с ограниченными возможностями" и внедрение биопсихосоциальной модели. На сегодняшний день статус лица с ограниченными возможностями устанавливается бюро медицинско-социальной экспертизы в зависимости от нарушения следующих видов дееспособности: способности самообслуживания, способности передвижения, способности к обучению, трудовой способности, ориентации во времени и пространстве, способности к самоконтролю и способности контакта с людьми. Сам статус ОВЗ делится на ярко выраженный, значительно выраженный, в целом выраженный и полностью связан с медицинскими диагнозами. На 1 января 2023 года в Грузии проживало 113 179 лиц с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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