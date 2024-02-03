https://sputnik-georgia.ru/20240203/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-gruzovikov-ogranicheno-286079667.html

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков ограничено

Ограничения введены из-за метели и плохой видимости 03.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщили в департаменте автомобильных дорог.В частности, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.На данном участке движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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