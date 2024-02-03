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Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков ограничено
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T10:22+0400
2024-02-03T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщили в департаменте автомобильных дорог.В частности, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.На данном участке движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков ограничено
10:22 03.02.2024 (обновлено: 10:26 03.02.2024)
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
В частности, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На данном участке движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.